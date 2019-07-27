МОЗ інформує, як працює Державне підприємство “Медичні закупівлі України”

З 2015 року МОЗ України почало здійснювати централізовані закупівлі ліків за державний кошт через міжнародні організації. Нові ефективні та прозорі процедури, за оцінками Рахункової палати, дозволили заощаджувати до 40% бюджетних грошей та закуповувати деякі препарати в десятки разів дешевше. Наприкінці 2018 року створили ДП “Медичні закупівлі України”. Ця агенція повинна стати основною закупівельною організацією та забезпечувати прозоре, якісне та своєчасне постачання препаратів.

Що таке ДП “Медичні закупівлі України” і які його функції

Восени 2018 року МОЗ України створило державне підприємство “Медичні закупівлі України”. Державне підприємство «Медичні закупівлі України» - це організація, що буде поетапно забезпечувати централізовану закупівлю ліків та медвиробів за кошти державного бюджету і відповідатиме за прозорість та ефективність цих процедур. Крім того, передбачено, що підприємство буде адмініструвати електронні каталоги та проводити тендери для замовників ліків і медвиробів, а також здійснювати закупівлю за рамковими угодами.

Основна ціль держпідприємства - забезпечити якісні та ефективні закупівлі лікарських засобів та медичних виробів і стати центром закупівельної експертизи щодо медичних товарів.

ДП “Медичні закупівлі України” зараз має кілька напрямків роботи, зокрема, технічно сприяє та підтримує:

формування номенклатур та технічних завдань для закупівлі ліків та медичних виробів за державний кошт;

збір потреби у ліках та медвиробах з регіональних управлінь та департаментів охорони здоров’я;

закупівлі медичних товарів через міжнародні спеціалізовані організації;

впроваджує та адмініструє електронні каталоги для вдосконалення допорогових закупівель ліків та медвиробів.

Отримання статусу централізованої закупівельної організації стане черговим кроком із впровадження оновленої концепції з реформування системи закупівель лікарських засобів та медичних виробів, яку затвердив Кабінет Міністрів України у 2017 році та імплементації європейських підходів до закупівель, задекларованих Україною.

Команда агенції: хто забезпечує прозорі закупівлі

Генеральним директором ДП “Медичні закупівлі України” став Арсен Жумаділов, який переміг на відкритому конкурсі та пройшов спецперевірку.

Команда держпідприємства складатиметься з фахівців різних галузей: аналітиків, економістів, юристів, категорійних та регіональних менеджерів, які фахово підходитимуть до процесу забезпечення закупівель та є експертами у своїх сферах. Частина команди вже набрана та забезпечує проведення пілотних закупівель за кошти Глобального Фонду, а також напрацьовує методологічну, технічну, регуляторну бази для майбутніх закупівель ліків та медвиробів за кошти державного бюджету та проведення тендерів й закупівель за рамковими угодами у статусі централізованої закупівельної організації.

Під час закупівель через міжнародні організації команда держпідприємства не просто бере участь на всіх етапах, а й перебирає досвід і найкращі світові практики міжнародних спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі, зокрема щодо моніторингу та аналізу медичних товарів на ринку, їх вартості, якості та доступності для потреб України, забезпечення впровадження ефективного та антикорупційного досвіду.

Вже цього року передбачається, що ДП “Медичні закупівлі України” планує провести пілотні централізовані закупівлі окремих ліків за кошти державного бюджету у статусі централізованої закупівельної організації.

Також працівники держпідприємства беруть участь у роботі груп експертів та фахівців із супроводу закупівель лікарських засобів та медичних виробів. На початку 2019 року МОЗ України ініціювало формування цих груп на основі нових підходів та критеріїв. Завдяки спрощенню всіх процедур, їх кількість вдалося скоротити з 80 до 29. До складу сформованих експертних груп увійшли 83 експерти (лікарі та фахівці), а також - 22 представники інститутів громадянського суспільства.

Як зараз відбуваються закупівлі через міжнародні організації

Нині через міжнародні спеціалізовані організації МОЗ України закуповує ліки та медвироби за 40 програмами (доросла та дитяча онкологія, серцево-судинні захворювання, ревматоїдний артрит, легенева артеріальна гіпертензія, вроджені імунодефіцити та інші тяжкі захворювання). Наразі проводяться закупівлі за бюджет 2019 року, вже у квітні укладено договори на закупівлю з міжнародними спеціалізованими організаціями. Групи експертів з фахівцями МОЗ України та держпідприємства, а також лікарями та представниками громадськості працюють над формуванням номенклатури вже на 2020 рік. Пропозиції до номенклатури підлягають обов'язковому громадському обговоренню. Після затвердження номенклатури міністерство розпочне збір потреби у ліках та медвиробах, необхідних пацієнтам. Ця потреба згодом слугує основою для формування замовлення та здійснення закупівель міжнародними спеціалізованими організаціями.

ДП “Медичні закупівлі України” в рамках діяльності груп експертів сприяє верифікації потреби, спираючись на статистичні та демографічні дані із врахуванням даних, наданих регіонами щодо типу хвороби, її важкості, ваги пацієнта, віку тощо. Цього року вперше потреба у дороговартісних ліках формується індивідуально з урахуванням специфічних медичних даних кожного важкохворого пацієнта. Верифікація дозволяє сформувати об'єктивну та реалістичну потребу регіонами та закуповувати лише ті препарати і в тій кількості, у якій дійсно необхідні пацієнтам. Завдяки цьому з початку року вже вдалося заощадити більше 5,55 млн грн, що складає 24% від загальної очікуваної вартості потреби у ліках.

Перші тендери ДП “Медичні закупівлі України”

У березні 2019 року відбулися перші успішні аукціони державного підприємства за кошти Глобального фонду. Результати показали, що закупівельна агенція отримує значно нижчі ціни на лікарські засоби, ніж середня ціна постачальників у ProZorro. Наприклад, за результатами аукціону на закупівлю Ганцикловіру ціна знизилася до 500 грн за флакон 500 мг, що на 34% дешевше за мінімальну в ProZorro за 2018 рік - 757,56 грн: (http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-02-26-001042-c).

Наразі закупівлі лікарських засобів та медичних виробів здійснюються за підтримки таких міжнародних партнерів як USAID (проекти SAFEMed та TAPAS), UNDP, World Bank, МФ “Відродження” та Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією.

Агенція проводить закупівлі за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) через українську електронну систему ProZorro.

Останні закупівлі показали економію більш ніж у 5 разів. Наприклад, препарат триметоприм на виконання програм Глобального фонду ДП “Медичні закупівлі України” закупило за ціною 289 тис. гривень за лот, тоді як очікувана вартість складала 1,9 млн гривень. Економія на цих закупівлях сягнула 85%.

Як відбуватимуться закупівлі в майбутньому

У майбутньому держпідприємство має перебрати на себе функцію централізованої закупівлі ліків та медпрепаратів за кошти держбюджету за стратегічними програмами. Крім того, воно буде працювати з ринком щодо зниження цін, об'єднувати місцеві закупівлі, проводити рамкові закупівлі, формуватиме і вестиме електронні каталоги для допорогових закупівель медичних товарів, а також буде підвищувати рівень професійності в сфері закупівель.

ДП “Медичні закупівлі України” повністю забезпечуватимуть централізовані закупівлі ліків та медвиробів через відкриті торги в системі ProZorro. Закупівлі на суму меншу 200 тисяч гривень, що вважаються допороговими, будуть відбуватися через електронний каталог.

Електронний каталог лікарських засобів та медичних виробів має вигляд онлайн-магазину у системі ProZorro. Ця система дозволяє медичним закладам зручно, без бюрократичного навантаження, самостійно купувати ліки та медичні вироби. Сьогодні в системі вже зареєстровано понад 200 тисяч постачальників, що мають можливість в режимі реального часу спілкуватись із замовником та уточнювати всі деталі тендеру.

Для регіонів закупівлі через держпідприємство не є обов’язковими. Але для ефективного використання коштів вони зможуть звертатися до централізованої закупівельної організації для проведення тендерів та закупівель за рамковими угодами, які дозволять закупити більше якісних ліків за меншою вартістю.

На закупівлях понад 200 тисяч гривень регіональні замовники будуть мати можливість працювати через рамкову угоду. Це - закупівельний інструмент, який дозволяє кваліфікувати, організувати та обрати чотири та більше виробники того чи іншого товару, та укласти з ними угоду, яка дозволить закуповувати необхідні препарати та обладнання швидше і дешевше.

Втім, успішний досвід закупівель через міжнародні організації показав, що для безперебійного забезпечення пацієнтів необхідними ліками в України повинна залишитися можливість закуповувати за їх участі і в майбутньому.

Наглядова рада ДП “Медичні закупівлі України”

Прозорість та ефективність діяльності закупівельної організації контролюватиме незалежна наглядова рада. Її буде сформовано з представників центральних органів виконавчої влади, міжнародних та громадських організацій.

Члени Наглядової ради - це фахові експерти в сфері закупівель та охорони здоров’я. До складу ради повинно увійти сім людей, серед яких п’ять незалежних директорів, що обиратимуться на відкритому конкурсі, ще двох - призначатиме Міністерство охорони здоров’я.

Створення наглядової ради відповідає практиці управління держпідприємствами, які реалізуються у провідних країнах світу.

Конкурс з обрання членів Наглядової ради оголосять до кінця літа.

Про доступ до безоплатних ліків: що змінилось у державних закупівлях читайте за посиланням https://bit.ly/2DvBaTo.

Міністерство охорони здоров'я України