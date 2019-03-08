МОЗ розпочало інформаційну кампанію про своєчасне безоплатне лікування інфаркту

Міністерство охорони здоров'я України в рамках спільного проекту МОЗ України і Світового банку “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” розпочало інформаційну кампанію про своєчасне безоплатне лікування інфаркту. Мета кампанії - сприяти підвищенню обізнаності людей, яку допомогу гарантує держава і як отримати її. Ця кампанія підкріплюється рекламою в громадському транспорті в 14 містах по всій Україні, відеорекламою в інтернеті та роботою з регіональними ЗМІ.

Розповідаємо, як розпізнати інфаркт, чому медична допомога є безоплатною в критичних станах і де в регіонах можна отримати високоякісну допомогу.

Як розпізнати інфаркт: симптоми

Інфаркт стається, коли постачання крові до серця в певній ділянці критично зменшується чи припиняється. Ділянка серця, що не отримує кисень, поступово помирає. Причина цьому — передусім, звуження коронарних судин через атеросклероз чи тромб. Від того, наскільки швидко відновиться лікарі відкриють заблоковану судину і відновлять кровообіг, залежить життя людини.

Симптоми інфаркту:

дуже сильний пекучий, стискаючий біль за грудиною, що не зникає понад 15 хвилин після прийому ліків;

біль між лопатками;

відчуття болю у лівій руці, шиї та нижній щелепі;

задишка, пітливість;

нудота, блювання;

запаморочення, слабкість.

У цих випадках необхідно негайно викликати екстрену допомогу - телефонувати 103. Зволікати не варто, адже при інфаркті кожна година може коштувати життя.

Як і де отримують допомогу пацієнти з інфарктом

Відповідно до європейських протоколів лікування, стентування (заміна пошкодженої судини) мають проводити у перші 2 години контакту пацієнта з медичним персоналом (максимум 12 годин від початку симптомів). За цей час інфаркт не встигає завдати великої шкоди міокарду (серцевому м’язу). З часом шкода стає все більшою, а якщо взагалі не відкрити судину, то 20% пацієнтів помирають, а половина з тих, хто виживає, отримують інвалідність.

Щоби українці могли отримати високоякісну допомогу якомога швидше, МОЗ України разом з Урядом продовжує розбудову регіональної мережі реперфузійних центрів. Реперфузійний центр - це відділення у закладі охорони здоров’я, де безоплатно проводять коронарне стентування (відновлення кровотоку по артерії серця) при гострому інфаркті міокарда. Іншими словами, це лікарня, де є апаратура для проведення ехокардіографії, відділення кардіології та інтенсивної терапії із відповідним оснащенням, лабораторія для визначення специфічних кардіологічних тестів крові та спеціалісти, які мають належний досвід - інтервенційні кардіологи.

Наразі у всеукраїнській мережі вже 41 кардіоцентр, вони є у кожній області Україні. Ці центри працюють цілодобово і без вихідних (у режимі 24/7/365).

Коли пацієнта привозять в кардіоцентр, інтервенційні кардіологи проводять стентування - процедуру механічного усунення перешкоди (тромбу і атеросклеротичної бляшки) в судині з допомогою каркаса (стента), метою якої є відновлення кровопостачання серця.

Коронарний стент - це металевий каркас трубчастий форми, який підтримує просвіт артерії заданої форми і розміру. Через невеликий прокол, який зазвичай робиться на нозі чи руці хворого, стент через судини вводять до заткненої тромбом чи бляшкою коронарної артерії. У потрібній ділянці стент розширюється та залишається у судині, зберігаючи просвіт достатнім для нормального кровообігу.

Після своєчасної та ефективної реперфузійної процедури пацієнт швидко й ефективно відновлюється, і в залежності від тяжкості стану, може бути виписаний через кілька днів і продовжити реабілітацію в амбулаторних умовах.

Чому допомога при гострому інфаркті міокарда є безоплатною

Допомога для пацієнтів з інфарктом у критичному стані - повністю безоплатна. З 2018 року вперше за всю історію незалежної України держава забезпечила потребу у стент-системах для екстреної допомоги пацієнтам із елевацією сегменту ST (тих пацієнтів із інфарктом міокарда, хто потребує негайної допомоги) на 100%. Тобто кожен українець з гострим інфарктом міокарда у критичній ситуації одержить стент безоплатно.

За кошти держбюджету МОЗ України через міжнародні організації закупило 23,5 тисячі якісних стент-систем американського та європейського виробництва. Нагадаємо, що в середньому на рік в Україні трапляються близько 40 тисяч інфарктів, 20 тисяч з яких потребують екстреного лікування.

Раніше закуплені вироби медичного призначення розподілялися між областями відповідно до кількості мешканців, через що значна кількість стентів розподілялася або туди, де ангіографія технічно не могла виконуватися, або до столичного інституту. Тепер стенти розподіляються по всіх регіонах України за новим принципом - їх отримують заклади охорони здоров'я, які проводять екстрені процедури стентування для пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, і які відповідають критеріям, прописаним у Постанові КМУ від 21 лютого 2017 року. Кількість стентів, закуплених державним коштом, місцевими департаментами охорони здоров’я розподіляються відповідно до середньорічних потреб кожного реперфузійного центру.

Як зміни в наданні допомоги впливають на якість життя українців

Статистика по усій країні показує, що у реперфузійних центрах рятують втричі більше життів. Так, за даними Асоціації інтервенційних кардіологів України, показник летальності в реперфузійних центрах є втричі нижчим ніж середній показник в цілому по Україні (4,7% проти 12,3% відповідно).

Крім того, станом на початок 2019 року:

Кількість стентувань для пацієнтів з гострим інфарктом міокарда збільшилась вдвічі. У 2015 році кількість стентувань для пацієнтів з гострим інфарктом міокарда по всій Україні становила 5300, натомість у 2018 році - вже 10774.

Україна успішно впроваджує стентування як більше ефективний і сучасний метод лікування інфарктів: у 2015 році лише кожен 5 пацієнт отримував стентування, тепер цей показник перевищує 40%.

Середня кількість стентувань в Україні на 1 млн населення збільшується і у деяких областях перевищує аналогічний середній показник у європейських країнах. В Україні у 2014 році такий показник в середньому складав 100 втручань, у 2016 - 204 втручання, а у 2018 вже складає 286 втручань на 1 млн населення. У Харківській області кількість маніпуляцій у 2018 році складає 453 на 1 млн населення, а у Київській області та м. Київ - 406. У країнах Європи в середньому здійснюють 373 маніпуляції на 1 млн населення.