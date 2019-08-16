Безоплатних доступних ліків стало більше, - МОЗ

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15 серпня 2019 року завершено формування Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за урядовою програмою «Доступні ліки». У новій редакції Реєстру кількість ліків, які пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою можуть отримати безоплатно, збільшилась на 14 позицій.

Національна служба здоров'я України вперше здійснювала формування Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації. Нова редакція Реєстру містить 254 лікарські засоби, що підлягають реімбурсації. З них за нозологіями: 195 - для лікування серцево-судинних захворювань, 45 - діабету ІІ типу, 14 - бронхіальної астми.

Олег Петренко, голова НСЗУ: «Вперше всі процеси при формуванні Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації відбулися в електронному форматі. Це забезпечило чіткі і прозорі правила для всіх учасників, зробило процеси швидшими та зручнішими. І це сприяло тому, що в результаті спільної роботи ми отримали Реєстр, у якому зросла кількість лікарських засобів, безоплатних для пацієнта. А саме в інтересах пацієнта працює програма «Доступні ліки».

У новому Реєстрі кількість безоплатних ліків для пацієнтів зросла на 14 позицій - з 64 до 78. До Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, входять не тільки ліки вітчизняних фармацевтичних виробників, а й країн ЄС, Ізраїлю.

Нагадаємо, НСЗУ реалізує урядову програму реімбурсації з 1 квітня 2019 року. Завдяки використанню електронних інструментів оновлена програма «Доступні ліки» стала зручнішою і для пацієнтів, і для аптек. Аптека має один договір з НСЗУ на участь у програмі, пацієнт може отримати електронний рецепт у лікаря, якого обрав за декларацією, а отримати свої «Доступні ліки» можна у будь-якій аптеці, яка має договір з НСЗУ незалежно від свого місця проживання чи реєстрації.

Валентина Фендик, пацієнтка Вознесенського міського ЦПМСД: «У мене бронхіальна астма, я маю постійно приймати ліки, щоб уникати важких наслідків для здоров'я. Для мене це дуже дорого, але завдяки програмі «Доступні ліки» з'явилася можливість отримувати ліки, які мені підходять, з зовсім невеликою доплатою, десь 10-12 гривень. До речі, це зовсім просто: лікар виписав електронний рецепт, прийшла до аптеки - отримала їх. І все це протягом години».

Станом на 15 серпня з 5,2 млн виписаних електронних рецептів погашено 4,2 млн. Понад 1,1 млн пацієнтів отримали необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою. З новою редакцією реєстру пацієнти, які живуть з серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою, зможуть безоплатно отримати більшу кількість лікарських засобів. Переглянути оновлений перелік лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за урядовою програмою «Доступні ліки», можна тут. Також відповіді на питання щодо реалізації програми «Доступні ліки» можна отримати, зателефонувавши на контакт-центр НСЗУ за коротким номером 16-77.

Міністерство охорони здоров'я України