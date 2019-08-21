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Які послуги, обстеження та аналізи для профілактики та лікування серцево-судинних захворювань можна отримати безоплатно?

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Кожен пацієнт, що подав декларацію про обслуговування у сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, має право на безоплатний гарантований державою пакет медичних послуг на первинній ланці. Перелік послуг, які входять до цього пакета, чітко визначений і затверджений наказом МОЗ №504. Отримати ці послуги пацієнт може безоплатно. За нього заплатила Національна служба здоров’я України за договором з медичними закладами. Карту медичних закладів, які надають первинну медичну допомогу та мають договір з НСЗУ, можна побачити на нашому сайті НСЗУ.

Повний перелік послуг, аналізів та обстежень, які входять у безоплатний пакет послуг на первинній допомозі можна побачити тут.

У цьому пакеті ціла низка послуг, обстежень та аналізів передбачених для профілактики та лікування серцево-судинних захворювань, а також для попередження гострих станів.

До таких послуг входять:

  • правильне та регулярне вимірювання артеріального тиску. Постійний моніторинг тиску - особливо важливий для пацієнтів з групи ризику: курців, людей з ожирінням та підвищеним рівнем ліпідів в крові, недостатньою фізичною активністю, спадковістю;
  • вимірювання окружності талії. Зайві сантиметри впливають на індекс маси тіла та можуть свідчити про потрапляння до групи ризику;
  • оцінка загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE (систематична оцінка коронарного ризику або ризику смерті протягом 10 років), ;
  • електрокардіограма;
  • аналіз крові на загальний холестерин;
  • швидкий тест на тропонін. Це специфічний маркер інфаркту міокарда, що у поєднанні з результатами ЕКГ, або методами діагностичної візуалізації, допомагає у виявленні гострого стану;
  • консультація щодо відмови від ризикованих звичок та поведінки та формування здорового способу життя;
  • направлення для проведення інших аналізів та досліджень до закладів вторинного рівня;
  • медична допомога пацієнтам у невідкладному стані;
  • призначення лікарських засобів з оформленням документів відповідно до законодавства;
  • підготовка медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію;
  • оформлення довідок, форм, листків непрацездатності.

Крім того, дієвим способом контролю серцево-судинних захворювань є безперервне медикаментозне лікування. Саме для цього працює урядова програма реімбурсації “Доступні ліки”, яку адмініструє НСЗУ. Лікар виписує електронний рецепт, пацієнт - отримує потрібні йому ліки безоплатно або з невеликою доплатою. НСЗУ відшкодовує аптекам вартість відпущених лікарських засобів. Окрім забезпечення безперервного лікування людей, що живуть з серцево-судинними захворюваннями, програма реімбурсації також сприяє їх фінансовому захисту.

15 серпня 2019 року затверджений новий Реєстр лікарських засобів, що підлягають реімбурсації. З 254 лікарських засобів, що входять до програми “Доступні ліки”, 195 призначені для лікування серцево-судинних хвороб. З них 61 лікарський засіб можна отримати безоплатно. Перелік лікарських засобів, що підлягають реімбурсації за програмою “Доступні ліки”, можна переглянути тут.

Олег Петренко, голова НСЗУ: “Зміни, які зараз відбуваються у системі охорони здоров’я, передбачають запровадження Програми медичних гарантій - тобто переліку безоплатних медичних послуг, які держава гарантує пацієнту. Ми почали з первинної ланки, де сьогодні доступні пацієнту консультації лікаря, певні аналізи та обстеження. Ці послуги - безоплатні для пацієнта. За них уже з його податків заплатила держава в особі Національної служби здоров’я. І цей перелік однаковий і для комунальних, і для приватних медичних закладів, які мають договір з НСЗУ. Якщо з пацієнта вимагають гроші за послуги, аналізи та обстеження, які входять до пакета на первинній допомозі, він може звернутися на контакт-центр НСЗУ за номером 1677. Ми розглянемо його звернення і вживатимемо відповідних заходів.”

Серцево-судинні захворювання перебувають на першому місці в структурі смертності українців. Близько 70% причин смертності припадають на інфаркти, інсульти, серцеву недостатність, ішемічну хворобу серця. Це одні з найвищих у світі показників. Згідно зі статистикою Асоціації кардіологів України, близько 20 мільйонів дорослих мешканців України страждають на ті чи інші серцево-судинні захворювання.

Важливо! Якщо з пацієнта вимагають кошти за послуги, які входять до гарантованого пакета на первинній допомозі, він може звернутися у контакт-центр НСЗУ за коротким номером 1677. Пацієнт не повинен платити ще раз за те, що з його податків уже оплатила Національна служба здоров’я України.

Національна служба здоров’я України

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