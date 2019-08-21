Вже 70% українців обрали своїх лікарів, за програмою «Доступні ліки» відшкодовано 40 млн рецептів

Урядові ініціативи з оновлення сфери охорони здоров’я вже приносять свій результат, відзначив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Сьогодні, 21 серпня, Глава Уряду під час засідання Кабінету Міністрів України представив поточний стан справ в економіці, соціальній сфері, сегменті освіти, медицини, оборони і окреслив основні пріоритети, які потрібно продовжити далі.

«Я розумію, що коли критикують медицину, хочуть виправдати поганий стан реформою. Ні! Реформа – це початок змін, які приведуть систему охорони здоров’я в нормальний стан. Нам потрібна політична воля. Не можна відмовлятися від реформи медицини. Розвивати, удосконалювати – так, але не відмовлятися!» – наголосив Володимир Гройсман.

За його словами, вже 28 млн українців – 70% населення – обрали лікаря і отримують нову якість медичних послуг на первинці. Держава оплачує конкретну послугу, відтак лікар і медсестра отримують конкретні гроші за конкретного пацієнта, якому надана допомога. Зростання зарплат на первинці, підкреслив Володимир Гройсман, за рік відбулося в 2-3 рази.

Свою необхідність не раз довела програма «Доступні ліки» – забезпечення безкоштовних чи з невеликою доплатою ліків для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, астмою чи діабетом. За програмою виписано і відшкодовано вже 40 млн рецептів.

Протягом останніх років будується мережа сучасних перинатальних центрів, де впроваджуються технології допомоги при складних випадках вагітності, та кардіоцентрів – лікарень, де встановлюється обладнання для попередження або для швидкого реагування на критичні стани – ангіографи. Загалом це 39 таких комплексів. До кінця року має бути введено в експлуатацію другу чергу державної лікарні «ОХМАТДИТ», де будуть проводити надскладні операції, передусім – з дитячої онкології.

«Ми фактично побудували прототип страхової медицини – Національну службу здоров’я, підготували реформу екстреної медицини, вторинної ланки, – сказав Володимир Гройсман. – Треба все продовжувати, адже кожен медичний проект – це людські життя й людські долі».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України