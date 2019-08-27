Кір не відступає. МОЗ України закликає вакцинуватися цього тижня

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 34-го тижня 2019 р. на кір захворіли 190 людей — 141 дорослих і 49 дітей. Щеплення — єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

Тимчасове регулярне зменшення захворюваності на кір влітку відбувається у зв’язку з коротшим перебуванням людей у великих колективах. З початком навчального року захворюваність знову зростає, особливо серед дітей, тому важливо зробити щеплення дитині до початку навчання. Крім того, МОЗ України разом з Міносвіти нагадують, що невакциновані діти не зможуть відвідувати дитячі садки та школи з іншими учнями, за винятком тих дітей, які мають медичні протипоказання до вакцинації. Законність цієї вимоги підтвердив Верховний Суд у відповідній Постанові.

Із 16 до 23 серпня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Києві (23 хворих: 19 дорослі та 4 дитини), Київській (20: 17 дорослих і 3 дитини), Вінницькій (12: 8 дорослих і 4 дітей), Донецькій (11: 9 дорослі та 2 дітей) і Херсонській (11: 9 дорослих і 2 дитини) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 23 серпня 2019 р.) на кір захворіла 57 482 людина — 27 176 дорослих і 30 306 дітей, від ускладнень кору померли 18 людей. Протягом спалаху, з літа 2017 р., на кір захворіли більше 115 000 людей, 39 з яких померли.

Міністерство охорони здоров’я України разом із Центром громадського здоров’я закликають регіони проводити спецоперації з подолання спалаху кору. Триває підготовка з координації таких заходів.

Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. Міністерство охорони здоров’я закликає всіх дотримуватися Календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію.

МОЗ України надає можливість безоплатно вакцинуватися і дітям, і дорослим: вікові обмеження на безоплатну вакцинацію від кору скасовано. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Крім того, щеплення мають отримати діти, чиї батьки брали фальшиву довідку про вакцинацію.

Усі регіони забезпечені вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США. Перевірити кількість вакцин у вашій області можна у таблиці. Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja.

Кір — надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору здатен жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. Дев’ять із десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту) тощо, а також до інвалідності та смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору — вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Докладно про кір та вакцинацію проти кору: https://bit.ly/2Dok6Qh.

МОЗ України