Сироватки проти дифтерії вже поїхали в регіони

Партія дифтерійного антитоксину - 200 ампул - вже розвозиться по всіх регіонах України. Сироватку як гуманітарну допомогу надала Україні Всесвітня організація охорони здоров’я.

Крім того, триває процедура закупівель сироваток за кошти державного бюджету із залученням міжнародних організацій. Заявлену кількість необхідних доз сироваток збільшили, об’єднавши потреби 2018 та 2019 бюджетних років.

Дифтерійний антитоксин використовується для лікування та вводиться при підозрі захворювання людини на дифтерію. Дифтерія — небезпечна інфекція, що загрожує смертельними наслідками та важкими ускладненнями. При важких формах дифтерії можуть виникати порушення роботи нервової системи у вигляді паралічу м’якого піднебіння або дихальних шляхів, що може призвести до задухи. Також наслідком хвороби може стати ураження серцевого м’яза — міокардит.

За статистикою 50 з 1000 інфікованих помирають. Своєчасне введення сироватки може врятувати життя, при цьому все одно залишається ризик смерті.

Тому найнадійнішим способом захисту від хвороби є вакцинація.

Для надійного захисту від дифтерії необхідно отримати всі дози вакцини за Календарем щеплень. Дітям роблять щеплення вакциною АКДП (проти кашлюка, дифтерії та правця) у віці 2, 4, 6 місяців та у віці 18 місяців проводиться ревакцинація. Згодом ревакцинацію проводять у віці 6 років анатоксином дифтерійно-правцевим (АДП), наступну у 16 років — анатоксином дифтерійно-правцевим із зменшеним вмістом антигенів (АДП-М). Дорослі ж повинні ревакцинуватися АДП-М (вакцинуватися повторно) кожні 10 років, починаючи з 26-ти років.

В регіонах станом на 1 серпня 2019 року, наявні понад 2 мільйони доз вакцини для дітей дошкільного віку АКДП (складається з анатоксинів правця і дифтерії та вбитих цільноклітинних бактерій кашлюку), а також понад 6 мільйонів доз АДП (не містить кашлюкового компоненту) та АДП-М (зі зменшеним вмістом дифтерійного та правцевого антигенів).

Докладніше про те, чому дифтерія небезпечніша за кір: https://bit.ly/2K0Cb9r

Де і як зробити щеплення проти дифтерії?

Наразі Міністерство охорони здоров’я України проводить кампанію з вакцинації проти дифтерії “Вакциновані - значить захищені” і закликає вакцинувати дітей до школи.

В усіх областях України є безоплатні та якісні вакцини для щеплень і дітям, і дорослим. Їх закуповує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у провідних виробників світу. Якість вакцин підтверджена Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Зробити щеплення проти дифтерії можна безоплатно у свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Дорослі та діти можуть вакцинуватися безоплатно в державних медзакладах, а також у приватних лікарнях та у лікарів-ФОП, які підписали договір з НСЗУ.

Якщо лікар відмовляє вас від вакцинації, ви можете звернутися на гарячу лінію Національної служби здоров’я України за номером 1677 та повідомити, що вам перешкоджають у вашому праві на безоплатну вакцинацію.

Перевірити залишок вакцин у вашому регіоні можна у цій таблиці.