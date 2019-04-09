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Перша прес-конференція Міністра охорони здоров’я України Зоряни Скалецької: пріоритети роботи та нові акценти

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4 вересня 2019 року на прес-конференції Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька окреслила ключові пріоритети подальшої роботи.

Вона повідомила про поточний стан справ і продовження вже розпочатих важливих змін. Першим викликом для нової команди Міністр назвала захист населення від інфекційних хвороб. “Перше, що ми будемо робити - це розробляти порядок реагування на інфекційні спалахи”, - наголосила Зоряна Скалецька.

Також пані Міністр окреслила важливу задачу, що стоїть перед міністерством, - вакцинацію дорослого населення, рівень якої досить низький, хоча наразі в Україні наявні всі вакцини за Календарем щеплень для дітей. Щодо дорослого населення є робочі питання.

Серед ключових сфер уваги у найближчий час Зоряна Скалецька назвала:

  • збереження життя та здоров’я людини як найвищої цінності держави. Особливу увагу планується приділити екстреній медичній допомозі, трансплантації та доступній, якісній та високотехнологічній медицині для кожного;
  • доступ до первинної ланки, який має мати все населення України. Зараз вже 28 мільйонів українців підписали декларацію зі своїм сімейним лікарем, покриття має збільшитись;
  • ефективне регулювання фармринку та використання всіх можливостей для забезпечення доступності якісних ліків для українців;
  • зростання народжуваності та забезпечення медичної допомоги для дітей;
  • підтримка інклюзії;
  • розвиток широкого діалогу з професійною медичною спільнотою.

“Ми будемо працювати над зростанням тривалості життя та зростанням народжуваності. Якщо ми налагодимо роботу в Міністерстві, я сама готова долучитися до зростання кількості населення”, - заявила Міністр охорони здоров’я.

Після заяви Зоряни Скалецької прес-конференція продовжилась у форматі запитань-відповідей і тривала близько 1 години.

Щодо подальшої роботи з пресою очільниця МОЗ України пообіцяла безпрецедентну відкритість відомства до медіа та громадськості та злагоджену комунікацію з населенням представництв усіх гілок, залучених у подальшій трансформації системи охорони здоров’я.

Відповідати за комунікацію буде радник Міністра — Дмитро Раімов.

Міністерство охорони здоров'я України

 

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