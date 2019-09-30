МОЗ України починає будувати діалог з тими, хто впроваджує реформи на місцях

27 вересня 2019 р. відбулася чотирьохгодинна зустріч керівництва МОЗ України та представників департаментів і управлінь охорони здоров’я з усіх регіонів країни, на якій обговорили пріоритети розвитку медичної галузі, проблемні питання та шляхи їх вирішення.

Міністерство охорони здоров’я України має на меті побудову партнерських стосунків та налагодження конструктивної взаємодії між відомством та регіонами. Продовження медичної реформи передбачає спільну командну роботу та спільну відповідальність.

Для ефективного впровадження змін важливими є чітко визначені спільні пріоритети, які присутнім окреслила Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька:

Розвиток громадського здоров’я, а саме поліпшення санітарного епідемічного благополуччя в країні та сприяння здоровому способу життя. Якісна медична допомога, ефективність якої напряму залежить від трьох взаємопов’язаних складників: ефективної та своєчасної медичної допомоги, доступних ліків і кваліфікованих кадрів. Порятунок життів. За цим напрямом фокус спрямовано на покращення надання екстреної медичної допомоги, доступності трансплантації та розвитку паліативної допомоги.

“В основу трансформації системи охорони здоров’я України покладено найвищу цінність - це життя і здоров’я людини. Основні цілі на наступні п’ять років: щоб люди менше хворіли, швидко одужували та довше жили. Для цього ми налагоджуємо продуктивний діалог і ефективну роботу з усіма регіонами”, - наголосили Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька.

На сьогоднішній день існує достатньо проблем, які гальмують ефективність реалізації медичної реформи в країні, на що вказує документ, який ДОЗи надіслали напередодні наради в міністерство. У ньому прописано більше ста нагальних проблем, які потребують термінового вирішення. Перше з них:

Відсутність продуктивної взаємодії між структурними підрозділами ОДА з питань охорони здоров’я та Міністерством. Як наголошували керівники ДОЗів, в останні два роки, з часу впровадження реформи, такого діалогу не було. Недосконалість законодавчої бази для реалізації пілотного проекту «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя» затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 350-р «Деякі питання створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя»; Відсутність єдиного, стандартизованого підходу для лікування будь-яких захворювань, незважаючи на місце надання медичної допомоги; Відсутність затвердженого основного табеля оснащення багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, інших лікарень, які входять до складу госпітального округу, тощо.

“Доступ до якісної медичної допомоги має бути рівним для всіх у кожному регіоні України. Необхідно довести розпочату справу до кінця. Для цього у нас є все: бажання, ресурси та політична воля”, - запевнила заступник Міністра охорони здоров’я України Олена Сімоненко.

Нагадаємо, ця дискусія стала другою зустріччю Міністра охорони здоров’я України Зоряни Скалецької з представниками регіональних департаментів та управлінь охорони здоров’я за останній місяць. Діалог керівництва МОЗ України з регіонами налагоджено, вектор подальшої роботи узгоджено.

МОЗ України