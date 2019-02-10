Затверджено план розвитку системи eHealth

Віце-прем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спільно з Міністром охорони здоров’я Зоряною Скалецькою погодили спільний план пріоритетів та дій щодо розвитку системи eHealth. У розробленні єдиного плану дій, зокрема, взяли участь представники Національної служби здоров’я України, Асоціації eHealth, профільних громадських організацій, розробників інформаційних систем та проектів міжнародної технічної допомоги.

«Важливо поєднати зусилля органів влади та приватного бізнесу, а також міжнародних партнерів, щоб приймати ефективні рішення, які сприятимуть розвитку електронної медицини. У нас є чіткий план дій, який має бути виконаним у конкретні строки. А також призначено відповідальних за кожен пункт, тож ніяких зволікань і відмовок», – наголосив Віце-прем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

План дій передбачає 14 кроків, зокрема затвердження концепції електронної системи охорони здоров’я, проведення аудиту існуючих інформаційних систем та реєстрів у сфері охорони здоров’я та визначення плану запровадження стандартів зберігання і передачі медичної інформації.

«Надзвичайно важливо, що у нас – єдине бачення того, як рухатись далі та співпрацювати разом для продовження реформи охорони здоров’я, у якій еНealth – важлива складова», – зауважила Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

МОЗ України