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Перші кроки Зоряни Скалецької на посту міністра охорони здоров’я України

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Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька вважає, що управлінська реформа державної служби в міністерстві зупинилась на півдорозі і потребує перезапуску. При цьому вона не планує згортати інноваційні перетворення, а має на меті приділити увагу ефективному використанню ресурсів.

Таку заяву пані міністр зробила під час інтерв’ю, яке вийшло у новому випуску журналу “Фокус”. Також Зоряна Скалецька розповіла про ключові аспекти роботи міністерства, шляхи продовження перетворень в медицині та чому Міністерство охорони здоров’я України не займається ремонтом в лікарнях.

Коментуючи конфлікт між заступником міністра Михайлом Загрійчуком та представниками двох директоратів МОЗ і лист до прем’єр-міністра, Скалецька підкреслила, що не отримала жодного особистого повідомлення про проблеми та на жодній робочій зустрічі з нею ні один співробітник не виказував незадоволення. На даний момент міністр запевнила, що робота продовжується в штатному режимі: “працюємо, реформи йдуть, всі знають свою роботу, свої посадові обов'язки”.

Відповідаючи на запитання журналіста про аудит і хто його проводить, Скалецька повідомила, що аудит проводить відділ внутрішнього аудиту міністерства. “Його робота процедурно прописана. Нічого нового не придумали, це давно працюючий механізм”, – підкреслила міністр. Також відомство чекає на фахівців Рахункової палати та Державної аудиторської служби.

Розповідаючи про перший місяць роботи нової команди, Скалецька чітко заявила - медреформа не згортається, а інформація, яку розповсюджують в медіа і соціальних мережах, не відповідає дійсності. “Реформа охорони здоров’я продовжується, проте є велика кількість недопрацювань та помилок, які необхідно виправити”, – підкреслила міністр.

Повний текст інтерв’ю читайте на сайті Фокус.

Нагадаємо, 29 серпня 2019 року Верховна Рада України призначила міністром охорони здоров’я України 39-річну Зоряну Скалецьку. До призначення вона працювала доцентом Школи охорони здоров’я Києво-Могилянської академії та експертом з питань медичної реформи Реанімаційного пакету реформ.

МОЗ України

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