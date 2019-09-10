Міністр охорони здоров’я України запрошує до відвертої розмови

На facebook сторінці Міністерства охорони здоров’я України всі охочі можуть поставити запитання пані міністру Зоряні Скалецькій та новій політичній команді міністерства. Наприкінці тижня, 11 жовтня 2019 року, пані Скалецька відповість на запитання та коментарі в форматі відеоблогу.

Презентовано програму уряду, розпочато аудит роботи міністерства, Національного інституту раку, направлено перевірку до державного підприємства “Медичні закупівлі”, Охматдиту, Центру ендокринної системи. Перерозподілено 1 млрд гривень, аби запобігти зупиненню фінансування первинної ланки та недопустити зупинку реформи охорони здоров’я.

Проте, перші кроки нової команди викликали бурю емоцій та породили десятки фейків про згортання реформи, корупційні схеми, політичний тиск і переслідування державних службовців. Прийшов час поговорити та вщент зруйнувати фейки.

“Я готова до відвертої розмови та намагатимусь відповісти на максимальну кількість питань, що стосуються результатів роботи міністерства за перший місяць, нашу стратегію і подальші кроки, актуальні та робочі питання. Лише правда і відвертість повернуть довіру до держави та викрити фейки”, – говорить Зоряна Скалецька.

Залишайте ваші запитання в дописі на офіційній сторінці відомства у facebook, або надсилайте їх на електронну адресу комунікаційної команди міністерства охорони здоров’я [email protected]

Нагадаємо, 29 серпня 2019 року Верховна Рада України призначила міністром охорони здоров’я України 39-річну Зоряну Скалецьку. До призначення вона працювала доцентом Школи охорони здоров’я Києво-Могилянської академії та експертом з питань медичної реформи Реанімаційного пакета реформ. 16 вересня 2019 відбулась перша facebook-розмова Зоряни Скалецької.

МОЗ України