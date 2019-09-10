Збереження здоров'я дітей - один із головних пріоритетів уряду

Міністр охорони здоров‘я України Зоряна Скалецька зустрілась з групою провідних спеціалістів у сфері неонатології та Уповноваженим Президента України з прав дитини Миколою Кулебою.

На зустрічі з міністром, фахівці окреслили проблемні напрямки у галузі і запропонували конкретний план дій.

“Зараз існують питання гострої нестачі молодих спеціалістів, застарілого обладнання у перинатальних центрах та складних умов праці лікаря”, – розповідає Тетяна Знаменська, президент асоціації неонатологів України.

Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька наголосила на необхідності розробки державної концепції підготовки лікарів за фахом “неонатологія”. Вузькопрофільних спеціалістів, які будуть надавати необхідну допомогу матерям впродовж вагітності та виявляти патології у немовлят на ранніх стадіях.

Станом на сьогодні, Українська асоціація неонатологів є членом Об’єднання європейських неонатологічних і перинатологічних товариств (UENPS) бере участь в розробці уніфікованої навчальної програми для акредитації за спеціальністю “неонатологія” та має намір адаптувати та впровадити програму в Україні.

Зоряна Скалецька домовилась про затвердження довідки про ліки, що є затребуваними у регіональних перинатальних центрах.

“Забезпечення новонароджених необхідними препаратами є надважливим для парентерального харчування”, – зауважила вона.

“Збільшення витрат на медицину для немовлят значно зменшить витрати у сфері охорони здоров‘я на дорослих громадян у майбутньому”, – підкреслила на зустрічі Тетяна Знаменська, президент асоціації неонатологів України.

Міністерство охорони здоров’я України, спільно з асоціацією неонатологів України невідкладно розпочинає підготовку запуску якісної та доступної спеціалізованої медичної допомоги.

“Ми не маємо часу для зволікань. Приділивши особливу увагу здоров’ю немовлят зараз, ми зможемо запобігти цілій низці захворювань дорослих у майбутньому”, – підкреслила міністр.

Нагадаємо, що в Програмі діяльності Уряду, яка була затверджена Верховною Радою України 4 жовтня, одним з пріоритетів роботи Міністерства охорони здоров’я України встановлено збереження здоров’я дітей.

МОЗ України