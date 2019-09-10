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Ліки їдуть до пацієнтів

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Міністерство охорони здоров'я України затвердило документи з розподілу та поставки препаратів для лікування хворих на онкологію, онкогематологію та інші хвороби.

Українські пацієнти отримають більше 4.5 млн флаконів препаратів для онкохворих дітей та дорослих. Крім того в лікарні найближчим часом поставлять препарати для лікування вірусних гепатитів B і С, орфанних метаболічних захворювань, легеневої артеріальної гіпертензії.

Препарати закуплені міжнародними закупівельними агенціями ПРООН (Програма розвитку ООН) та Crown Agency за кошти державного бюджету поточного 2019 року.

До списку розподілених препаратів увійшли:

  • хіміотерапевтичних препаратів:
  • радіофармпрепарати;
  • препарати супроводу для лікування онкологічних хворих;
  • препарати для лікування вірусних гепатитів B і С,
  • препарати для орфанних метаболічних захворювань,
  • препарати для легеневої артеріальної гіпертензії.

Протягом місяця вони будуть доставлені в лікарні по країні.

«Закупівля медикаментів завжди були і є пріоритетом для МОЗ. Найближчим часом планується зібрання робочої групи з питань профільного супроводу закупівель», – зазначає перший заступник Міністра охорони здоров’я УкраїниАндрій Семиволос.


Також планується протягом тижня здійснити оплату на суму 17,8 млн доларів США за для закупівлі препаратів для напрямків:

  • медичні вироби для громадян, які страждають на ідіопатичну сімейну дистонію, спастичну кривошию, ідіопатичну рото-лицьову дистонію;
  • медикаменти для громадян, які страждають на хворобу Гоше;
  • медикаменти для лікування хворих на розсіяний склероз;
  • медикаменти для громадян, які страждають на мукополісахаридоз;
  • витратні матеріали для лікування хворих методом перитонеального діалізу;
  • медикаменти для громадян, які страждають на орфанні метаболічні захворювання;
  • медикаменти для дітей, хворих на нанізм різного походження.

МОЗ України

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