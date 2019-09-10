Міністерство відмовиться від застарілих медичних довідок

Міністерство охорони здоров’я України планує відмовитися від застарілих медичних довідок та медичних документів, що несуть в собі корупційну складову.

З 9 по 15 жовтня команда міністерства збирає пропозиції професійної медичної спільноти і громадян, щодо дерегуляції та скасування застарілої медичної документації.

Команда міністерства запрошує залишити свої пропозиції по медичним довідкам на офіційній facebook сторінці міністерства або надіслати їх на електронну адресу комунікаційної команди: we@healthcentre.media

На цьому тижні в міністерстві відбудуться наради з представниками лікарських асоціацій та профільними фахівцями. Розпочнуть працювати робочі групи, перед якими міністр Зоряна Скалецька поставила завдання напрацювати документи та проекти рішень по скасуванню застарілих медичних довідок.

“Медична документація має відповідати стандартам країн Європейського Союзу. Ми маємо відмовитись від бюрократичних документів і довідок. Особливо від тих, які обросли корупційними схемами. Ми плануємо скасувати довідки і документи, які гальмують ефективну роботу охорони здоров’я”, – зауважує міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька.

МОЗ України