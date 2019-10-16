Боротьба з фальсифікованими ліками: затверджено перелік учасників, що долучилися до пілотного проєкту з 2D кодування на упаковках лікарськ

Пілотний проєкт триватиме рік. Він дасть змогу українським виробникам підготуватися. В майбутньому кодування на упаковках лікарських засобів має стати обов’язковим для всіх виробників.

Ознайомитися з переліком 12 учасників пілотного проєкту можна за посиланням. Участь у ньому можуть брати виробники, імпортери, дистриб'ютори лікарських засобів, заклади охорони здоров'я, аптечні заклади.

Як працює 2D кодування

2D код – маркування, двовимірний штрих-код на упаковці лікарських засобів, який наноситься при виробництві ліків. Інформація про це заносяться в єдину державну систему проведення моніторингу обігу лікарських засобів.

Майже всі іноземні препарати, що продаються в Україні, вже мають двомірне кодування упаковок, а деякі українські фармкомпанії вже придбали необхідне обладнання і кодують свої ліки.

Маркування лікарських засобів ідентифікаційним кодом – складова Концепції реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів.

2D кодування для пацієнтів

Це маркування дає змогу пацієнтам перевірити ліки, просканувавши код через мобільний додаток. Після сканування на екрані смартфона з’явиться інформація про конкретний лікарський засіб, зокрема, чи препарат не є фальсифікований, протермінований або завезений до країни з порушенням норм.

2D кодування для держави

Кодування дозволить державі відстежувати весь ланцюжок постачання ліків – від виробництва чи імпорту до продажу в аптеці, і вчасно реагувати на порушення. Всі ці транзакції будуть включені в загальну базу даних, включаючи серію ліків і дату виробництва.

МОЗ України