Як МОЗ України регулюватиме ціни з Нацпереліку

Міністерство охорони здоров’я України встановлюватиме граничні ціни на ліки з Нацпереліку. Затверджено відповідний реєстр цін. Це дозволить уникнути завищення цін на лікарські засоби, що закуповуються медичними закладами самостійно через систему Prozorro. Це означає, що заклади зможуть забезпечити ще більше безоплатних ліків для своїх пацієнтів під час лікування в стаціонарі. Відповідний наказ було прийнято 11 жовтня 2019 року.

Минулого року Антимонопольний комітет України (АМКУ) провів аналіз і встановив, що ціни на деякі препарати, включені до Національного переліку основних лікарських засобів, завищені. АМКУ надав рекомендації і відповідно до них цьогоріч у квітні була ухвалена постанова Кабінету міністрів. Нині ж створено Реєстр граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів.

За Національним переліком основних лікарських засобів лікарні закуповують препарати першою чергою. Він складається з 427 препаратів з доведеною ефективністю та базується на переліку основних лікарських засобів, рекомендованих ВООЗ. Близько 60 препаратів в ньому – популярні ліки, якими найчастіше лікують українців.

Ціни регулюватимуться за моделлю референтного ціноутворення. У 5 сусідніх країнах (Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії та Латвії) порівнюються ціни на ліки. Гранична ціна на ліки з Нацпереліку встановлюватиметься на основі медіани цін з трьох найменших референтних цін у разі наявності відповідних даних про ціни в референтних країнах. Також для корекції ціни додатково буде застосовуватися понижуючий коефіцієнт 0.9, адже рівень доходу і платоспроможності в Україні нижче, ніж у країнах, які беруться для порівняння цін. У разі відсутності даних про ціни в усіх референтних країнах, реферування не проводиться.

Обмеження цін діятиме на деякі діючі речовини препаратів з Національного переліку які закуповуються за бюджетні кошти. Воно застосовується лише для тих лікарських засобів, ціна на які в Україні вища, ніж ціни в референтних країнах, і за якими обсяг продажів за останні 12 місяців становлять більше ніж 5 млн грн. Референтна ціна розраховується для 23 міжнародних непатентованих назв (діючих речовин) препаратів.

Якщо ціна в Україні нижча за ціну в референтних країнах, спрацьовує ринковий механізм регуляції цін – референтна (гранична) ціна не встановлюється. Референтна ціна буде встановлена як гранична лише для тих МНН та форм випуску, ціна на які в Україні вища за референтну.

Ця процедура регулювання цін застосовується до тендерних процедур закупівель, за якими на момент затвердження цього наказу не оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі.

Відповідний реєстр граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів, та закуповується за бюджетні кошти оновлюватиметься щороку у січні.

МОЗ України