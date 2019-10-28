У Києві представили результати оновленої програми «Доступні ліки» за півроку

25 жовтня відбувся Форум партнерства держави та бізнесу «Реімбурсація 2.0. Нові можливості», організований Національною службою здоров’я України за підтримки проекту USAID «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» (SAFEMed).

Програма «Доступні ліки», яка з 1 квітня 2019 року реалізується Національною службою здоров'я України - це програма реімбурсації, тобто відшкодування частини або повної вартості ліків державою від серцево-судинних захворюваннях, діабету ІІ типу та бронхіальної астми.

З 1 квітня програма «Доступні ліки» відбувається з використанням електронних інструментів: пацієнт отримує ліки безоплатно або з незначною доплатою виключно за електронним рецептом.

За 6 місяців роботи програми було виписано 6,8 млн електронних рецептів та за 5,7 млн рецептами отримано ліки в аптеках на суму 400 млн грн. До програми долучилося 7638 аптек та аптечних пунктів по всій країні. Тобто в кожній третій аптеці в Україні пацієнти можуть придбати ліки за урядовою програмою відшкодування.

Захід проходив за участі керівників медичної галузі, керівників та працівників аптечних закладів, виробників лікарських засобів та представників дистриб'юторських компаній та міжнародних партнерів.

«Я дякую бізнесу та міжнародним партнерам програми реімбурсації «Доступні ліки». Сьогоднішня зустріч тішить. Результати реалізації програми реімбурсації, її безумовна користь для наших громадян свідчить про успішну взаємодію з бізнесом. Ми виходимо на те, що люди давно очікували - доступність до ліків. Водночас, ще треба багато працювати, зокрема, й щодо розширення даної програми. Цього очікують українці», - сказала міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька.

На форумі представили подальші кроки у реалізації програми «Доступні ліки» в контексті розгортання змін на всіх рівнях медичної допомоги у 2020 році.

Голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко: «Програма реімбурсації «Доступні ліки» - це частина масштабної програми медичних гарантій, яка у повному обсязі запрацює у 2020 році. Завдяки оновленню та діджиталізації програми реімбурсації, зокрема, впровадженню електронного рецепту, життєво необхідні лікарські засоби стали ще більш доступними для пацієнтів, які мають тяжкі або хронічні захворювання. Нас очікує багато новацій у програмі реімбурсації, зокрема, реімбурсація інсулінів».

МОЗ України