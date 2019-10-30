МОЗ закликає українців зробити щеплення проти дифтерії

Цього року в Україні зафіксовано 20 випадків дифтерії. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Найбільший спалах небезпечного захворювання стався в Закарпатській області – 5 хворих, у Хмельницькій, Луганській, Тернопільській – по 1 випадку, у місті Києві – 2 випадки небезпечного захворювання. Ще 10 осіб в Закарпатській області є носіями інфекції.

На початок жовтня 2019 року в Україні доступні 1,8 млн доз вакцини АКДП, 141 тисяча доз АДП (не містить кашлюкового компонента) та 4,9 млн доз АДП-м. Цього достатньо, щоб забезпечити вакцинами всіх громадян, які потребують планового щеплення.

Для лікування дифтерії використовується протидифтерійна сироватка та антибактеріальна терапія. У серпні цього року Україна отримала гуманітарну допомогу від ВООЗ – 200 флаконів протидифтерійної сироватки. Наразі використано 13 доз у Закарпатській області і місті Києві, залишилося – близько 180, вони розподілені між областями.

«Ми ведемо активну комунікацію з департаментами охорони здоров’я в регіонах, щоб на місцях посилили нагляд за дифтерією. Найголовніше – це проактивна робота медиків на місцях, які повинні бити на сполох і закликати до вакцинації усіх дітей і дорослих!» – наголосила Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

За її словами, наразі лише 60% малюків провакциновано проти дифтерії, дорослих – лише 50%.

«Вакцини є – вимагайте у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта», – закликала Зоряна Скалецька.

Довідкова інформація

Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі. Інкубаційний період хвороби – 3-10 днів.

Зробити щеплення можна безкоштовно у свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Дорослі та діти можуть вакцинуватися в державних медзакладах, а також у приватних лікарнях та у лікарів-ФОП, які підписали договір з НСЗУ.

Якщо лікар відмовляє вас від вакцинації, ви можете звернутися на «гарячу лінію» Національної служби здоров’я України за номером 1677 та повідомити, що вам перешкоджають у вашому праві на безкоштовну вакцинацію.

МОЗ України