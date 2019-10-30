У 2020 році лікування гострого мозкового інсульту є пріоритетом в програмі медичних гарантій

У Світовий день боротьби з інсультом розказуємо, чому лікування інсульту важливе, як зробити допомогу при інсульті якісною та які кроки має зробити держава в покращенні ситуації в Україні.

Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку. Це хвороба, яка може зруйнувати життя і вкрасти майбутнє як окремої людини, так і цілої країни. Щороку в Україні трапляється близько 150 тис інсультів і понад 100 тис людей помирають від інсульту та інших порушень кровотоку в мозку. Більшість людей, які вижили після інсульту, протягом усього життя страждають від його фізичних, когнітивних, психічних та соціально-економічний наслідків, що зумовлює величезний тягар цієї хвороби для сімей, громад та держави.

Досвід багатьох країн свідчить, що якісна медична допомога пацієнтам із гострим мозковим інсультом може істотно зменшити ризик передчасної смерті чи набутої інвалідності. Гострий мозковий інсульт слід розглядати як невідкладний стан, допомога при якому має бути безперервним ланцюгом лікувальних заходів, від першого повідомлення до максимального відновлення чи повного одужання. Команди фахівців мають надавати допомогу якісно і вчасно протягом усього маршруту пацієнта, і ця допомога має бути відповідно узгоджена та документована. Доступ до належного лікування інсульту не повинен залежати від місця проживання, часу доби, віку чи статків пацієнта.

У 2020 році згідно з Законом “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” на всіх рівнях медичної допомоги почне працювати Програма медичних гарантій. В неї входять шість видів медичної допомоги: первинна, спеціалізована, госпітальна, екстрена, паліативна та реабілітація.

Лікування інсульту визначено пріоритетом, і тому система стаціонарної інсультної допомоги в Україні потребує серйозного реформування та вдосконалення.

Інсульт - реальна загроза для кожного з нас. Інсульт посідає 2-е місце у переліку головних причин смерті і є провідною причиною інвалідності в Україні. Це захворювання може спричинити параліч кінцівок, втрату зору, порушення ходи, мови та психічних функцій. Крім того, інсульт різко збільшує ризик розвитку деменції. Особливу тривогу викликає зростання частоти інсульту серед людей працездатного віку: близько третини всіх інсультів виникає у віці до 60 років, і лише невелика частка з тих, хто пережив інсульт, повертається до роботи.

У 2020 році у рамках Програми медичних гарантій, лікування гострого мозкового інсульту оплачуватиметься за підвищеним тарифом за умови, якщо заклад відповідатиме вимогам Національної служби здоров’я України. У закладі повинні бути обладнання для нейровізуалізції (КТ або МРТ), можливість для проведення тромболізису, а також відповідні медичні спеціалісти. Більше про вимоги на сайті НСЗУ. НСЗУ покриє підтвердження діагнозу, лікування та реабілітацію у гострому стані. Для пацієнта послуги будуть повністю безоплатними.

Те, як організована допомога при інсульті, має основоположне значення для забезпечення якості надання медичної допомоги.

Організація невідкладної допомоги при гострому інсульті включає:

підвищення обізнаності населення про те, як розпізнати симптоми інсульту;

навчання наданню допомоги при інсульті диспетчерів, працівників бригад служби екстреної медичної допомоги, лікарів, які надають допомогу пацієнтам з інсультом;

планування розташування інсультних центрів і маршрутів для бригад екстреної медичної допомоги, щоб допомога надавалась максимально швидко;

наявність спеціалізованих команд та інсультних блоків, які пройшли сертифікацію;

цілодобовий доступ до нейровізуалізації, тобто наявність в закладі МРТ або КТ.

Кожен з нас може мінімізувати ризик виникнення інсульту, скоригувавши спосіб життя, - не курити, не зловживати алкоголем, бути фізично активним (понад 150 хв на тиждень) і дотримуватися здорового харчування.

Також до факторів ризику інсульту відносяться підвищений кров'яний тиск (більше ніж 140/90 мм рт.ст. - головна загроза, навіть якщо пацієнт добре почувається), цукровий діабет, миготлива аритмія і високий холестерин. Відповідно, враховуючи це, лікар може рекомендувати пацієнту, як зменшити ризик. Наприклад, контролювати свій тиск.

Часто від поведінки оточення залежить, чи вдасться людині вчасно надати допомогу при інсульті. Якщо ви помітили такі прояви, особливо після епізоду підвищеного артеріального тиску, негайно викликайте екстрену допомогу:

людина не може посміхнутися, при цьому зазвичай опускається куток губ;

людина не може нормально говорити: вимова нерозбірлива та плутана;

людина не може підняти руки вгору або одна рука занадто слабка і не ворушиться;

виникає слабкість чи оніміння в правій або лівій частині тулуба та кінцівках.

Іноді інсульт може проявитися лише інтенсивним головним болем.

МОЗ України