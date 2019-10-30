“Запитай у лікаря про алергію”: на найпоширеніші запитання відповів фахівець Юрій Бісюк

24 жовтня 2019 року у рамках формату МОЗ України “Запитай у лікаря” на питання пацієнтів відповідав лікар-алерголог, доктор медичних наук, професор кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО імені П.Л.Шупика - Юрій Бісюк.

Публікуємо відповіді експерта на питання слухачів :

Що таке алергія і які її основні симптоми?

Алергія - це імунна реакція організму на алерген.

Її основні симптоми: чхання, свербіж шкіри, сльозотеча, почервоніння, закладеність носу та кашель. До прикладу, бронхіальна астма, яка викликана алергією, часто проявляє себе у вигляді задишки, відчуття стиснення в грудній клітці та кашлем. Закладеність носа зранку може бути ознакою алергічного риніту, який найчастіше, провокують пилові кліщі, тощо.

Пацієнти часто плутають алергію з іншими захворюваннями, тому для точного діагностування лікарі. Крім звичних аналізів почали використовувати спеціальні опитувальники, які націлені на більш детальну діагностику проблеми. На сьогодні методів діагностики алергії безліч. Якщо у вас з’явився хоча б один із перерахованих симптомів, і він триває більше двох тижнів, це може бути свідченням алергії. Вам потрібно негайно звернутися до свого сімейного лікаря, який направить Вас до профільного фахівця.

З чим пов'язане різке збільшення людей, які хворіють на алергію?

Люди стали хворіти алергією більше через урбанізований спосіб життя. Суспільство обирає майже стерильне місце для житла, купує антибіотики та споживає в їжу гіпоалергенні продукти. Це ізолює організм від зовнішнього світу і підвищує ризик виникнення алергічної реакції від будь-чого. Натомість кількість алергіків у селах в Україні нижча за міську статистику.

Є декілька досліджень, які підтверджують, що сучасний спосіб життя збільшив кількість алергохворих. У США проводили дослідження у поселеннях амішів, які за медичними даними взагалі не мали алергіків у спільноті і з'ясували, що житло цих людей побудоване таким чином, що постійно має контакт з амбарами в яких тримають худобу. Так вчені з'ясували, що імунна система, яка не контактує з різними бактеріями та вірусами, розвивається ізольовано, а це може викликати алергію.

Які алергени є найрозповсюдженішими в Україні?

Алергії, які найчастіше зустрічаються в українців умовно можна поділити на декілька груп:

пилок рослин (бур’янні: амброзія, полин).

цвітіння дерев (береза, липа).

лугові трави (тимофіївка лугова).

Із харчових алергенів перше місце - молоко, курячі яйця та горіхи.

Серед фруктів алергенними є персики та яблука.

Алергія на персики може бути не істиною (первинною), а проявом алергічного орального синдрому. Тобто, при контакті ротової порожнини з фруктом організм реагує на білки персика, через те що їх структура схожа на структуру пилку берези. Таким чином, у пацієнта виявляють ознаки перехресної алергії, тобто істина алергія у хворого не на персик, а на пилок берези.

Чи може один вид алергії спровокувати появу іншого?

Так. Якщо в людини є одна алергія то ризик появи іншої - значно вищий. Чому? Тому що імунна система вже готова реагувати на будь-які речовини і починає синтезувати імуноглобуліни. Часто ми бачимо пацієнтів, які мають алергію майже на все. Таке явище в медицині називають полі сенсибілізацією. При такому діагнозі пацієнт має бути особливо обережним і при появі будь-яких симптомів алергії повинен одразу звертатися за допомогою до лікаря.

Яка категорія людей ризикує захворіти найпершою?

Діти. Якщо у обох батьків є алергія, то у дитини ризик захворіти алергією складає 70%. Якщо лише один із батьків хворіє на цю недугу, то до 40%. Якщо ніхто в сім'ї не мав подібної проблеми, то ризик все ж залишається до 20%.

У своїх наукових дослідженнях я займався виявленням генів, які провокують розвиток алергічних хвороб.

До прикладу на розвиток атипового дерматиту впливають гени філарину. Білок, який присутній в клітинах шкіри при таких генетичних аномаліях структурно не повноцінний, тому порушується шкірний бар'єр і алергени пенетрують в шкіру, викликаючи атипічний дерматит. Я думаю, що через років 10-15 вже будуть створені генетичні програми, які будуть дозволяти спрогнозувати ризик розвитку захворювань, в тому числі і алергічних.

Чим небезпечна алергія та які можливі ускладнення?

Якщо пацієнт звернувся до лікаря і отримав відповідне лікування, то небезпеки немає. Проте є категорія алергічних захворювань - анафілаксія - які можуть призвести до анафілактичного шоку. Такий стан є загрозливим для життя людини, адже під час нього раптово падає артеріальний тиск, що може призвести до зупинки серця. У такому випадку перша допомога - це адреналін. Тому пацієнти, які хоча б раз у своєму житті переносили анафілактичний шок, повинні завжди носити з собою автоінжектори з адреналіном. Це перша і єдина допомога, яка зможе врятувати життя. Ознаками анафілактичного шоку можуть бути: бліда шкіра, втрата свідомості через низький тиск, підвищена пітливість та кропивниця (пухирці на поверхні шкіри). Саме кропивниця є першим дзвіночком, який свідчить, що в організмі відбувається якась алергічна реакція. Тому, при появі будь-якого з цих симптомів потрібно терміново звернутися до лікаря.

Пацієнти часто займаються самолікуванням і вводять собі антигістамінні чи гормональні препарати - це помилка, вони не допомагають. При важких алергічних реакція найкраще допомагає адреналін.

Чим відрізняється застуда від алергії?

Симптоми алергії та застуди дійсно схожі. Втім, тут важливу роль відіграє час. Зазвичай прояви застуди не довготривалі і, як правило, вони проходять через 10-14 днів. Натомість симптоми алергії можуть тривати і два, і три, і чотири тижні. Більше того, важливим показником для діагностування алергії є температура. При вірусних або бактеріальних захворюваннях, зазвичай, вона піднімається вище за 37.5 градусів, натомість при алергії її показники рідко піднімаються вище 37.

Які є методи діагностування алергії і коли найкраще робити алергопроби?

Діагностувати алергію можна в будь-який час. Лікар повинен зібрати скарги і анамнез, потім призначити аналізи. Лабораторний показник (аналіз) не означає, що в пацієнта вже є хвороба. Можливо, в нього специфічні імуноглобуліни, які згодом можуть перерости в алергію. Для діагностування алергії потрібно зробити шкірні плік-тести. Результат плік-тесту отримують за 15 хв. Тест можна робити на руці або на спині.

Протипоказаннями для проведення тестів є:

захворювання в період загострення, наприклад алергічна астма

прийом антигістамінних препаратів. Для об'єктивних результатів потрібно перестати приймати препарати на 7-10 днів

гормони - перерва прийому 2 тижні

Чи потрібно притримуватись особливої дієти при алергії?

Якщо ваша алергія викликана певними продуктами харчування, то саме їх необхідно виключити з раціону. Складніше, коли алергія, наприклад, на пилок рослин - амброзію, полин і соняшник. Із ними може бути перехрест на багато харчових продуктів, серед яких можуть бути яблука, персики, кавун, ківі, горіхи. Перехрест спровокований тим, що навіть коли сезон цвітіння амброзії закінчується, залишається велика концентрація алергенів у повітрі, які провокують появу специфічних імуноглобулінів в організмі хворого та призводять до реакції на продукти харчування. Молекулярна діагностика здатна визначити перехрест та виключити продукти, які мають перехрест з істиною алергією.

Як лікується алергія?

Єдиним способом лікування є алергічноспецифічна імунотерапія. Процедура включає прийом алергенів, які і провокують алергію. Імунна система через деякий перестає реагувати на цей алерген і не синтезує імуноглобулін. Цей метод лікування хвороби дає 80% результат. Формою лікування можуть бути підшкірні ін'єкції або собвінувальний спрей у відповідній дозі. Протигістамінні та гормональні препарати працюють лише із симптомами, натомість цей вид терапії корегує механізми в організмі. Імунотерапія довготривала і потребує не менше року. У дітей 6-7 років алергія може зникнути через кілька років. Доведено, що 70% дітей з алергією не мали її у старшому віці. Тому в цьому випадку варто почекати з лікуванням.

Чому з'являється алергія на синтетичні тканини?

Алергічні прояви, що з'являються від контакту з синтетичними тканинами, називають алергічний контактний дерматит. Він виникає через те, що хімічні сполуки, які втираються в шкіру, з'єднуються з білками і викликають алергічну реакцію. Для підтвердження діагнозу проводяться патч-тести. Це пластирі, які мають віконце, на яке капають хімічні сполуки. Це 30 основних хімічних сполук, які найчастіше призводять до розвитку алергічного контактного дерматиту.

Чи можна тримати тварину, якщо в тебе на неї алергія?

Можна, якщо правильно лікуватись. Але, звичайно, краще ізолювати алерген.

Як убезпечити себе людям із бронхіальною астмою при смозі?

Зранку, до 11.00 години, краще не виходити на вулицю, якщо є така можливість. Треба промивати обличчя, ніс, ротову порожнину, закривати вікна. Якщо у вікнах є щілини їх потрібно затулити вологою тканиною. Треба посилити лікування та зробити спецдослідження вашої астми, щоб контролювати проблему. А також звернутися до лікаря, якщо ви відчуваєте, що вам стало важче дихати.

Як вберегти себе від алергічних реакцій на ліки?

Потрібно завжди попереджати лікарів, яку групу препаратів ви приймали, який препарат, хто вводив, у якому місці було введення. Якщо препарат, на який у вас була реакція, не має аналогів, лікарі можуть вводити ліки за спеціальними схемами. Міжнародні протоколи дозволяють ввести препарат за допомогою десенсабілізації, тобто дуже маленькими частинами протягом дня. Це дозволяє ввести всю дозу препарату та уникнути алергічної реакції в пацієнта.

Для діагностики реакцій існує покрокова схема:

1 шкірні прик-тести

2. внутрішкірні тести (підшкірні тести)

Що таке холодова алергія?

Це називається холодова кропив'янка. Часто виникає у пацієнтів на вулиці. Для діагностування холодової алергії потрібно прикласти кубик льоду до відкритої ділянки тіла та потримати 15 хв та подивитись на реакцію. Інколи холодову алергію плутають з набряком пальців при холоді. Це може бути ознакою якогось аутоімунного захворювання, тому для діагностики варто звернутися до лікаря.

Які овочі, фрукти та ягоди найбільш алергенні?

На першому місці в Україні - молоко і яйця. Серед овочів - диня. Фрукти: персик, яблуко. Полуниця, незважаючи на поширену думку, не такий поширений алерген, і на неї алергію мають лише 1-2%.

Які є міфи про алергію?

Найкраще робити алергопроби восени, бо це час, коли найменше антигенів. Це неправда. Алергопроби можна робити будь-коли.

Люди думають, що алергія не лікується. Насправді, лікування є і я про нього розповів.

Мед допомагає позбавитись від цього недугу. Ні, навпаки це досить алергічний продукт.

МОЗ України