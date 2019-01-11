Оперативна інформація про епідемічну ситуацію в країні щодо дифтерії.

1 листопада 2019 року відбувся пресбрифінг щодо захворюваності на дифтерію в Україні за участі міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької, генерального директора Центру громадського здоров’я України Володимира Курпіти та дитячого інфекціоніста, члена Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія.

МОЗВсі учасники наголосили, що нинішнє зростання захворюваності обумовлене вкрай низьким охопленням вакцинації населення. Зараз в Україні наявно 6 млн 800 тис. доз вакцини проти дифтерії, проте, охоплення щепленням не перевищує 60% серед дорослих та дітей віком до року.

У попередні роки показники були ще нижчими: у 2015 вакцинувалось лише 21% населення, а у 2016 - 26% відповідно. Саме тому існує загроза поширення інфекції.

«Я наголошую, що сьогодні в усіх областях є безоплатні та якісні вакцини для щеплень. Вимагайте їх у сімейного лікаря, педіатра чи терапевта, з яким заключили декларацію. Сьогодні на місцях головне завдання – це проактивна робота медиків, які повинні активно комунікувати з людьми щодо необхідності вакцинації дітей і дорослих! Також дуже важливо проактивна комунікація засобів масової інформації, щоб мотивувати людей вакцинуватися» – зазначила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Генеральний директор Центру громадського здоров’я України Володимир Курпіта повідомив, що за результатами засідання оперативного штабу з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації, прийнято низку рішень для ефективного реагування на спалах дифтерії.

«Ми підтверджуємо збільшення виділення збудника, який має можливість виробляти токсин. Це прогностична ознака погіршення епідемічної ситуації. Саме тому Центр запланував ряд навчальних заходів для лікарів та буде інформувати населення для підвищення обізнаності щодо настороженості дифтерії та заходів реагування у разі виявлення випадків», – підкреслив гендиректор Центру Володимир Курпіта.

«Захворювання на дифтерію може викликати тяжкі ускладнення: блокування дихання, міокардит, ураження нервової системи та смерть. Попередити розвиток тяжких ускладнень можна лише вакцинацією. Діти та дорослі мають отримати усі дози щеплення: 6 обов’язкових доз до 16-ти років включно, та ревакцинація кожні 10 років для дорослих», – повідомив дитячий імунолог Федір Лапій.

Протягом 10-ти місяців 2019 року (на 1 листопада) встановлено 21 діагноз “дифтерія”. 19 хворих із 21-го були діагностовані у жовтні.

Спалах на дифтерію виникає у країнах, де охоплення імунізацією низьке. За попередні 9 років, із 2010 по 2018 рік, в Україні загалом зареєстровано 56 хворих на дифтерію.

МОЗ України