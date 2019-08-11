Майже 64 % бюджету 2020 на охорону здоров'я отримає програма медичних гарантій

Це означає, що у квітні 2020 року гроші мають піти за пацієнтом на всіх рівнях медичної допомоги. Програма медичних гарантій включає в себе 6 видів медичної допомоги: первинну, спеціалізовану амбулаторну, госпітальну, екстрену, паліативну та реабілітацію, а також реімбурсацію лікарських засобів.

“Трансформація системи охорони здоров'я виходить на другий етап - ми починаємо працювати із закладами спеціалізованої допомоги, які з квітня 2020 року будуть отримувати кошти з національного бюджету за контрактом з НСЗУ. Ми запланували 113,3 млрд грн на медицину в державному бюджеті наступного року, з яких майже 64% підуть на програму медичних гарантій. Вона гарантуватиме, зокрема, безоплатні пологи, лікування інсультів, інфарктів та неонатальну допомогу. Мова йде про найпоширеніші хвороби та стани, які впливають на якість і тривалість життя”, - зазначила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька під час пресконференції у рамках семінару для спеціалізованих медичних закладів, що проходить у Дніпрі.

За словами голови Національної служби здоров'я України Олега Петренка, Програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі з 1 квітня 2020 року.

НСЗУ планує спрямувати 72 мільярди гривень медичним закладам у наступному році за послуги, які держава гарантуватиме пацієнту безоплатно насправді, а не декларативно. Всі громадяни країни та особи, прирівняні до них, зможуть користуватися такими медичними послугами - “гроші підуть за пацієнтом” у спеціалізовані заклади. Субвенція на утримання медичних закладів не передбачена.

“Пацієнт користується. НСЗУ платить”, - зазначив Олег Петренко.

У межах програми медичних гарантій буде визначено обсяг медичних послуг та лікарських засобів, які гарантуються пацієнтам та оплачуються з державного бюджету на основі єдиних тарифів. Тобто змінюється механізм фінансування медичного обслуговування: замість утримання ліжкомісць закладів охорони здоров’я за медичною субвенцією буде оплачуватися медичне обслуговування пацієнтів за договорами з НСЗУ.

До переліку медичних послуг увійдуть первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), екстрена та паліативна медична допомога, реабілітація, вагітність і пологи, а також медична допомога дітям до 16 років.

У межах Програми медичних гарантій НСЗУ буде здійснювати закупку

інсулінів та оплату гемодіалізу. Лікування інсультів та інфарктів, пологи та неонатологічна допомога, ендоскопічні послуги для раннього виявлення раку і мамографія будуть оплачуватися за підвищеними тарифами пріоритетних послуг.

Послуги спеціалізованої медичної допомоги за Програмою медичних

гарантій можна буде отримати безоплатно лише за направленням сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у пацієнта підписана декларація, або лікуючого лікаря. Але є виключення. Без направлення спеціалізовану медичну допомогу, відповідно до медичних показань, можна буде отримати безоплатно пацієнтам, які звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, психіатра, нарколога. Також без направлення безоплатно надається медична допомога при невідкладному стані.

Олег Петренко також поінформував, що Національна служба здоров’я України відкрила роботу Східного міжрегіонального департаменту з офісом у м.Дніпро.

«Департамент опікуватиметься роботою аптечних та медичних закладів, які вже уклали та укладатимуть договори з НСЗУ у 5 областях: Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Донецька та Луганська. Підрозділ очолила Наталія Будяк» - зазначив Олег Петренко.

МОЗ України