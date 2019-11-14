В Україні автономізовано 70% спеціалізованих закладів охорони здоров’я

Україні автономізовано 70% спеціалізованих закладів охорони здоров’я. Лідер серед регіонів – Полтавщина.

У 2020 році у повному обсязі запрацює Програма медичних гарантій, яку реалізуватиме Національна служба здоров’я України. Наступного року процес трансформації торкнеться спеціалізованої та високоспеціалізованої медицини. Державної субвенції на фінансування закладів спеціалізованої медичної допомоги у 2020 році не передбачається. Тож, щоб отримувати державні кошти, всі ці заклади повинні підписати договір з Національною службою здоров’я України. Для цього вони мають бути автономізовані.

Станом на 12 листопада 2019 року в Україні автономізовано 70% закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу. Найбільше таких закладів у Полтавській - 97,2%, у Вінницькій - 96,9% та Харківській - 91,8% областях. У Києві автономізовано вже 93 спеціалізованих медичних закладів.

Ще одна важлива умова для підписання договору з НСЗУ - комп’ютеризація закладу та його підключення до електронної системи охорони здоров’я. У рамках підготовки до впровадження Програми медичних гарантій, комп’ютеризовано 31,54 % спеціалізованих закладів. Найвищі показники щодо комп’ютеризації – на Полтавщині (81,69 %), Львівщині (64,64%) та Вінниччині (62,6%).

В електронній системі охорони здоров'я з 1 листопада 2019 року вже зареєструвалися 263 спеціалізованих та високоспеціалізованих медичних закладів. Тут лідерами є – Вінницька, Львівська та Одеська області.

«В Україні триває трансформація системи охорони здоров'я. Первинна медична допомога вже півтора роки працює за новою моделлю фінансування, у 2020 році - черга за спеціалізованими закладами. В Україні 70% таких закладів уже автономізовані. Понад 150 закладів уже зареєструвалися в електронній системі охорони здоров’я. Отже, вони вже зробили перші і дуже важливі кроки до підписання договору з НСЗУ. Зробили разом з місцевою владою, яка розуміє важливість того, щоб у їхні заклади у 2020 році пішли гроші за пацієнтом. Щоб люди, які проживають у цих містах та селах, отримали якісну та доступну медичну допомогу,” - зазначив Голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко.

Національна служба здоров’я України