Оперативні дані щодо захворюваності на грип, ГРВІ, дифтерію та кір

За минулий тиждень (04–10.11) на ГРВІ захворіла 150 171 особа, із них 66,5 % діти. Інтенсивний показник захворюваності становить 392,7 на 100 тисяч населення, що на 17,6% менше епідемічного порогу по Україні.

Зареєстровано 6 випадків серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання, та 20 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції. У країні відсутня циркуляція вірусів грипу.

За звітний тиждень не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 34 165 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 125 008 осіб.

Детальніше — в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ.

Грип — це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип. Симптоми грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. Не займайтеся самолікування - звертайтеся до лікаря.

Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.

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Дифтерія

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, станом на 13 листопада 2019 р. встановлено 23 клінічних діагнози “дифтерія”.

За період 2010-2018 років було зареєстровано 56 хворих на дифтерію. Летальних випадків зареєстровано не було.

МОЗ України наголошує, що вакцинація від дифтерії дозволяє захистити себе і близький від тяжких наслідків хвороби. В Україні наявна якісна вакцина від дифтерії в усіх областях. Безоплатне щеплення можна отримати звернувшись до педіатра, терапевта чи сімейного лікаря, з яким у вас укладена декларація.

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Кір

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, з 31 жовтня до 6 листопада 2019 р. в Україні на кір захворіли 65 людей: 16 дорослих і 49 дітей.

Протягом тижня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Закарпатській, Чернівецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Дані захворюваності в областях можна дізнатися за посиланням.

Із літа 2017 р. на кір захворіли більше 115 000 людей, 41 з яких померла.

Кір — надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. Дев’ять із десяти невакцинованих людей, що контактують з хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту) тощо, а також до інвалідності та смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору — вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Якісні та безпечні вакцини є у наявності в усіх регіонах. Якщо в окремому лікувальному закладі вакцина відсутня, необхідно звернутися до департаменту/управління охорони здоров’я ОДА, який повинен здійснити перерозподіл у межах району або області.

Докладно про кір та вакцинацію проти кору: https://bit.ly/2Dok6Qh.

МОЗ України