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Запрацював новий онлайн-інструмент у рамках урядової програми «Доступні ліки»

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Відтепер запрацював новий онлайн-інструмент у рамках урядової програми «Доступні ліки».

У зручному форматі можна знайти всі аптеки, що працюють за програмою «Доступні ліки», у радіусі 7 км. від медичних закладів, у яких працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти.

Аптеки — за посиланням: http://texty.org.ua/d/2019/medical_reform/#/apteky

Для пацієнтів пошук потрібної аптеки стане максимально зручним і швидким.

Новий онлайн-інструмент стане в нагоді й місцевій владі та бізнесу — «білі плями» інфраструктури аптек у містах стануть більш видимими.

Інструмент створено Агенцією журналістики даних Texty.org.ua у співпраці з НСЗУ Національна служба здоров'я України і Міністерством цифрової трансформації за підтримки проекту USAID/UK aid TAPAS Project.

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