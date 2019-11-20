Право дитини на здоров'я: фізична, психічна та соціальна складова

В Україні за рік реєструють понад 100 тисяч звернень за фактом насильства у сім'ї. Більшість постраждалих не звертається за допомогою, тому ця цифра у декілька разів менша. Кожна дитина, яка бачить насилля, вважається постраждалою. 20 листопада, у Світовий день дитини, МОЗ України хоче нагадати про головні аспекти здорового розвитку дитини.

Здоров'я - це стан повного фізичного, психічного і соціального добробуту, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад. Гіподинамія, проблеми у школі чи батьківські сварки мають вплив на здоров'я вашого малюка так само, як і якість їжі, медицини та освіти. Розглянемо кожен аспект детальніше.

Фізична складова

Гіподинамія (недостатня фізична активність) займає четверте місце серед факторів ризику світової смертності (6% випадків у світі). ВООЗ рекомендує людям від 5 до 17 років бути фізично активним не менше 60 хв на день. Фізична активність позитивно впливає не лише здоров'я, але і на психічний розвиток дітей. Словосполучення "фізична активність" не треба плутати з "фізичними вправами". Фізична активність - це не лише вправи, які підтримують м'язи у тонусі, а і виконання побутових справ, прогулянки та проста ходьба.

Серйозним викликом є дитяче ожиріння. Діти із надлишковою вагою схильні до набору ваги у дорослому віці, діабету та серцево-судинних захворювань.

У багатьох країнах світу спостерігають швидке розповсюдження дитячого ожиріння серед немовлят та дітей до п'яти років. Для контролю цієї проблеми Генеральний директор ВООЗ створив високорівневу Комісію із ліквідації дитячого ожиріння.

Ще однією проблемою є відмова від щеплень дитини та підробка довідок про їх наявність.Світова статистика свідчить, що більшість випадків смерті дітей у віці до п'яти років викликані хворобами, які можна попередити вакцинацією. Відсутність щеплення збільшує ризики для дитини захворіти потенційно смертельними хворобами.

Від деяких смертельних хвороб, таких як кір, поліомієліт, дифтерія, правець, пневмонія, викликана Haemophilius influenzae типа B та Streptococcus pneumoniae, та діарея, яку викликає ротавірус, є вакцини, які захищають дітей від хвороби та її наслідків.

В Україні за кошти державного бюджету діти можуть отримати щеплення від Hib-інфекції (гемофільної палички типу Б), кору (у складі комбінованої вакцини КПК від кору, паротиту, краснухи) та кашлюку (у складі комбінованої вакцини АКДП від дифтерії, правця, кашлюку) https://bit.ly/32FG0Hk. Безоплатне щеплення можна отримати, звернувшись до педіатра або сімейного лікаря, з яким у вас укладена декларація. Про вакцинацію читайте за посиланням https://bit.ly/32Gsq6x

В українському суспільстві існує також проблема домашньої діагностики та лікування хвороб. Самолікування - це одна з найпоширеніших причин передчасної смерті дорослих, яка займає 5 місце. Сьогодні 7 із 10 хворих не йдуть до лікаря, а діагностують захворювання і призначають лікування самостійно. Подібні ризики існують і щодо самостійного лікування дітей.Для діагностики та лікування хвороби потрібно звертатися до сімейного лікаря або педіатра.

Психічна та соціальна складова здоров'я

Стосунки у родині дуже впливають на розвиток малюків.

Згідно з дослідженням Ради Європи, кожна 5 українська дитина – жертва сексуального насильства, кожна 3 - фізичного, а кожна 2 - психологічного. 600 тисяч дітей живуть у родинах зі складними життєвими обставинами, що підвищує ризики скоєння насильства. Це впливає на функції мозку, психічне здоров’я, призводить до неінфекційних, інфекційних, хронічних захворювань, змінює інші сфери життя дитини.

Інколи лікар - єдиний спеціаліст, який бачить дитину та може виявити вчинене щодо неї насильство. Тому Prometheus, платформа масових відкритих онлайн курсів, пропонує курс для українських лікарів, присвячений цьому питанню. Курс розроблено на основі матеріалів американських лікарів-експертів із питань виявлення та реагування на випадки насильства (Lori Frasier та Vincent Palusci) з їхнього дозволу та з дотриманням прав інтелектуальної власності. З ним можна ознайомитися тут: https://bit.ly/3457oA0

Насилля чи зневага до батьківських обов'язків - ще не все, що може порушити психоемоційне самопочуття дитини. Деколи батьки можуть просто не помічати тягаря обов'язків, які поклали на дитину.

Перенавантаження виникає тоді, коли дитина постійно відвідує різні заходи. До прикладу курси, гуртки, секції. Через відсутність особистого часу та відпочинку дитина починає страждати. Також існує проблема ранньої дорослості, коли батьки покладають вирішення “дорослих” питань на дітей, розраховуючи на їх самоусвідомлення.

У підлітковий період можуть розвинутися інші проблеми. Однією з них є дисморфофобія - це психічний розлад, при якому людина дуже занепокоєна зовнішнім виглядом частин свого тіла.

Поради батькам прості: у першу чергу, дослухайтеся до власного психологічного стану. Психосоціальне здоров'я батьків забезпечить здорове дитинство вашим дітям. Проблеми післяпологової депресії у жінок та чоловіків лише почали досліджувати, проте, вчені відзначають її вагомий вплив на психосоціальний розвиток.

Спілкуйтеся з дітьми та реагуйте на різку зміну характерної для дитини поведінки. Миттєва зміна настроїв, тривожність, замкнутість, розлади харчової поведінки. Всі ці симптоми можуть бути передвісниками психологічних проблем.

Пам'ятка для батьків

Батьківство приносить багато задоволення, проте, і не менше клопотів. Це важка робота, яка потребує постійного залучення до процесу виховання малечі, тому МОЗ України пропонує батькам ознайомитися з корисними посиланнями, які можуть вам допомогти.

Що робити коли дитина:

проковтнула сторонній предмет? https://bit.ly/2QtOaQM

проковтнула хімічний засіб? https://bit.ly/2KvECRm

Як заохотити вашу дитину до:

здорового харчування https://bit.ly/37kekLR

фізичної активності https://bit.ly/2OthxQv

Корисне про :

автокрісла https://bit.ly/3306p2x

перший смартфон вашої дитини https://bit.ly/2Xoycsp

МОЗ України