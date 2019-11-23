Зоряна Скалецька презентувала у Житомирі ключові пріоритети в охороні здоров’я у 2020 році

У 2020 році система охорони здоров’я України зосередиться на забезпеченні якісної та доступної первинної та екстреної медичної допомоги, запуску системи трансплантації, розбудові системи громадського здоров’я та успішній реалізації програми медичних гарантій, котра забезпечить українцям в тому числі безоплатні послуги з лікування інфарктів, інсультів, неонатальної допомоги та допомоги при пологах в тих закладах, які заключать договір з НСЗУ.

22 листопада Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька взяла участь у прес-конференції у м. Житомир та презентувала основні пріоритети в системі охорони здоров’я у 2020 році.

До ключових пріоритетів увійшли:

· запуск програми медичних гарантій;

· покращення сервісу надання медичних послуг;

· розроблення концепції страхової медицини;

· залучення інвестицій в систему охорони здоров’я;

· запуск системи трансплантації;

· реформа громадського здоров’я та епідемічна безпека;

· розбудова системи електронного здоров’я;

· запровадження лікарського самоврядування;

· запуск єдиного національного медичного закупівельника лікарських засобів та медичних виробів;

· розширення доступу до безкоштовних ліків, в т. ч. розширення програми «Доступні ліки».

«Принцип «гроші ходять за пацієнтом» ми поширимо на всі рівні медичної допомоги. Це дозволить розвивати конкуренцію серед медичних закладів і боротьбу за пацієнта. Такий підхід дозволить покращити якість медичних послуг. Ми забезпечили населення безоплатною первинною медичною допомогою. Наразі працюємо над розбудовою відповідної системи контролю якості. Наша мета – збільшити потік людей саме на рівень сімейної медицини. Адже у всьому цивілізованому світі 80% проблем із здоров’ям вирішують сімейні лікарі і лише 20% – займаються вузькі спеціалісти. В Україні ситуація – навпаки. До сімейників йдуть лише 25% , а решта – 75% – відразу на рівень спеціалізованої допомоги. Такий підхід не дозволяє мати лікаря, який несе відповідальність за здоров’я людини на різних етапах його життя. Ми це змінюємо», – зазначила Зоряна Скалецька.

З 1 квітня 2020 року стартує програма медичних гарантій. Це перелік послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно. До неї увійдуть реімбурсація лікарських засобів, послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної медичної допомоги та реабілітації.

У Державному бюджеті України на 2020 рік на фінансування програми медичних гарантій передбачено 72 млрд гривень. Уже кілька місяців заклади охорони здоров'я, що надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу, готуються до переходу на нову систему фінансування, аби отримувати державні кошти від НСЗУ. Для цього вони повинні виконати перелік вимог: перетворення на комунальні некомерційні підприємства, комп’ютеризація закладів та наявність медичної інформаційної системи, яка забезпечить підключення до електронної системи охорони здоров’я.

Із 2020 року буде розширюватися програма безкоштовних або з невеликою доплатою медикаментів «Доступні ліки». Зараз це медичні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми. На них у державному бюджеті закладено 2,1 млрд грн. У майбутньому програма розшириться додатковими препаратами, зокрема, інсулінами.

Одним із ключових напрямків роботи Міністерства охорони здоров’я України у наступному році стане запуск системи трансплантації. Першочергові завдання цього напрямку:

- створення відповідної нормативно-правової бази до кінця поточного року, яка розблокує можливість побудови системи;

- впровадження у практику Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, де донор і реципієнт зможуть знаходити один одного;

- промоція професії трансплант-координаторів, навчання яких вже розпочалося;

- запуск «перехресного донорства», коли йде обмін органами між живими донорами, які не є рідними;

- можливість за життя дати згоду на донорство після смерті.

Окремим пунктом у пріоритетах МОЗ України на 2020 рік стоїть залучення інвестицій в систему охорони здоров’я.

«Ми всі розуміємо, що ніколи в держави не буде стільки коштів, щоб оновити лікарні та обладнання, розвивати клінічні дослідження та інше. А все це має дуже великий вплив на якість медичних послуг. Тому створення умов для заходу інвестицій у сферу, перемовини із потенційними інвесторами і пакування інвестиційних ініціатив у проекти – теж на порядку денному МОЗ та Уряду в цілому», – підсумувала на заході Зоряна Скалецька.

Під час заходу Міністр також підкреслила, що відповідно до ухваленого Урядом бюджету на 2020 рік система охорони здоров’я отримає 113,3 млрд грн, що на 13% більше від обсягу 2019 року. Але головна мета нинішнього Уряду та МОЗ України – це не збільшувати бюджет, а створити умови для ефективного його використання, щоб кожна копійка працювала ефективно і для людей.

Міністерство охорони здоров'я України