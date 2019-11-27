Олексій Гончарук: Вчасна вакцинація – це питання колективної безпеки людей

«Щеплення мають запобігати спалаху інфекційних хвороб у суспільстві, а не гасити їх. Вчасна вакцинація – це питання колективної безпеки людей, адже коли дев’ять із десяти людей зробили щеплення, ймовірність захворіти – значно менша. У Програмі діяльності Уряду ми чітко прописали – через п’ять років 95% українців мають бути вакцинованими. Так це працює в усіх країнах світу. Так має бути і в Україні», – сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Глава Уряду наголосив, що вакцин в Україні вистачить на всіх. Вже третій рік поспіль у кожний регіон країни централізовано закуповується ЮНІСЕФ за державні кошти та вчасно постачається достатня кількість вакцин для проведення календарних щеплень.

На думку Прем’єр-міністра, наразі є інша проблема – неналежний стан зберігання вакцини у деяких областях. Є лікарні, де використовують «холодильники», яким вже понад 30 років – близько 20% холодильного обладнання закупили ще до 2000 року.

За словами Олексія Гончарука, це неприпустима ситуація. Тож під час селекторної наради з питань охорони здоров’я Прем’єр-міністр доручив:

— головам ОДА провести аудит умов та належного стану зберігання вакцин у своїх областях та прозвітувати про результати Міністерству охорони здоров’я.

Так само, наголосив Олексій Гончарук, важливо всім очільникам облдержадміністрацій почати найширшу інформаційну кампанію про користь вакцинації та ризики поширення інфекційних хвороб через низький рівень вакцинації серед населення.

Олексій Гончарук зробив сьогодні щеплення проти дифтерії та закликав українців вчасно вакцинуватися!

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України