МОЗ: В Україні створять дієву систему трансплантації

Парламент ухвалив у першому читанні законопроект щодо повноцінного запуску системи трансплантації в Україні.

«Ухвалення законопроекту дозволить зекономити частину коштів, передбачену на лікування за кордоном, та перерозподілити її на розвиток трансплантації в Україні та медицини загалом. Це також скоротить рівень смертності від тяжких захворювань, адже пацієнти зможуть отримувати своєчасну допомогу в Україні", - наголосила Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька.

За її словами, відтепер стане можливим проведення в Україні алогенної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин від неродинного донора дітям, що дозволить врятувати більшу кількість життів в Україні.

Крім того, документ покликаний привести українське законодавство у відповідність до міжнародних актів у сфері трансплантації.

Зазначимо, що наразі законопроект №2457 (про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині) готується до другого читання. У першому читанні документ підтримали 326 народних депутатів.

МОЗ України