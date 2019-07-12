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На добудову Охматдиту виділено додатково 200 млн грн

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Парламент прийняв рішення щодо виділення 200 млн грн з Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту на завершення будівництва дитячої лікарні Охматдит.

«За ініціативи Президента та за підтримки Верховної Ради сьогодні питання додаткових коштів для завершення будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Охматдит знято. І новий корпус буде запущено вже в наступному році. А це означає, що діти отримуватимуть якісне лікування в сучасній лікарні», - коментує Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Глава Уряду підкреслив, що 200 млн грн – це та необхідна сума, яка дозволить закінчити будівництво, і Уряд докладе всіх зусиль, щоб об’єкт був зданий в експлуатація в першому кварталі наступного року.

Нагадаємо, у квітні цього року було відкрито першу частину нового корпусу Охматдиту. Комплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. Весь комплекс оновленого «Охматдиту» складе більше 67 тис. кв. м – кілька блоків, в яких будуть розміщуватися 10 сучасних хірургічних відділень, 5 онкологічних і гематологічних відділень і діагностичне відділення.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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