ЄС запускає проєкт “Надання підтримки Україні в розвитку сучасної системи громадського здоров’я”

Вчора в Україні офіційно стартував новий проєкт ЄС “Надання підтримки Україні в розвитку сучасної системи громадського здоров’я”. Він покликаний надавати підтримку Уряду у реалізації реформи громадського здоров’я. Це партнерство рамках зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Проєкт ЄС реалізується компанією GFA Consulting Group GmbH (GFA) спільно з Інститутом охорони здоров’я і соціального забезпечення Фінляндії (THL). Він триватиме з 2019 до 2022 року.

Бюджет проєкту для розвитку системи громадського здоров’я та безпеки крові в Україні становить 3 мільйони євро.

“Щоб досягти цілі “люди менше хворіють”, яку ми поставили в Уряді і міністерстві, потрібно адаптувати до українських реалій найкращі світові практики побудови системи громадського здоров’я. Вірю, що проєкт ЄС дозволить нам напрацювати рішення, які будуть включені в політичний порядок денний, та дозволять досягти важливих цілей: покращення благополуччя, зміцнення здоров’я людей та усунення нерівності в доступі до охорони здоров’я”, сказала міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька.

Експерти проєкту будуть надавати рекомендації, допомагати у розробці законів та нормативно-правових актів, проведенні аналізу та впровадженні сучасних практик ЄС. Вони будуть допомагати фахівцям Міністерства охорони здоров’я України, Центра громадського здоров’я МОЗ України та регіональних центрів громадського здоров’я.

Офіційна представниця ЄС в Україні Вірджинія Дамбраускайте зазначила:

“Україна залишається однією з країн з короткою тривалістю життя в Європі та високим рівнем захворюваності. Формування сучасної європейської системи громадського здоров’я, зосередженої на профілактиці та покращенні здоров’я громадян, є ключовим завданням та нашим абсолютним пріоритетом. За підтримки ЄС будуть запроваджені найкращі міжнародні практики, оновлено законодавство та закріплено сучасний підхід до громадського здоров’я в українських реаліях. Ми сподіваємося, що проєкт покращить управління у сфері охорони здоров’я та допоможе у створенні ефективної системи громадського здоров’я, де всі актори рухаються до спільної мети: надати якісні послуги у сфері громадського здоров’я всім українцям.”

Мета проєкту - створити стійку систему епідеміологічного нагляду за інфекційними та неінфекційними захворюваннями. З його допомогою буде запроваджено Міжнародні медико-санітарні правила (ММСП). Вони спрямовані на запобігання, захист, контроль та реагування на міжнародне розповсюдження захворювань.

Також він буде підтримувати реформу служби крові в Україні. Буде побудована стійка сучасна система безпеки крові, яка відповідатиме всім вимогами ЄС.

Проєкт працюватиме над удосконаленням системи управління якістю, створенням реєстрів донорів та єдиних стандартів переливання крові, популяризацією добровільного донорства. Також у сфері безпеки крові буде створено незалежний і компетентний орган.

МОЗ України