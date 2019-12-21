Безоплатний медогляд для ветеранів має стати обов’язковим, - Оксана Коляда

Щорічний безоплатний медогляд для ветеранів як на місцевому рівні, так і в профільних державних клінх, має стати обов’язковим для кожного ветерана. За умови проходження такого огляду, ікаветеран отримає всі передбачені послуги з реабілітації, психосоціальної адаптації. Про це заявила Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда під час засідання Ради ветеранів при Міністерстві, яке відбулося сьогодні в Сумах.

«Це моя позиція, що всі ветерани мають щорічно проходити безоплатне обстеження, аби контролювати стан свого здоров’я та мати можливість вчасно виявити хворобу і почати її лікувати. На жаль, дуже часто ветерани звертаються вже тоді, коли дізнаються про запущену стадію хвороби і коли з цим надто складно боротися», - розповіла Оксана Коляда.

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України