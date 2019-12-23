З початку 2020 року в Україні запрацює комплексна система трансплантації - Верховна Рада прийняла зміни до відповідного закону

Законопроект № 2457, який 20 грудня 2019 року прийняла Верховна Рада, запровадить в Україні комплексну систему трансплантації. Це дозволить зберегти багато життів українців без необхідності робити високовартісні операції за кордоном. Прийнятий закон, що регулює питання трансплантації анатомічних матеріалів людині, не лише гармонізує національне законодавство з міжнародним і знизить зарегульованість процедур, але й автоматизує процеси завдяки поступовому запровадженню Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів і тканин.

З початку 2020 року в Україні розпочнуть проводити операції з трансплантації органів, які раніше відбувались за кордоном і потребували значних державних коштів. Трансплантацією матимуть право займатись заклади, які відповідають критеріям і матимуть ліцензію на медичну практику за спеціальністю «трансплантологія», без необхідності долати бюрократичні перешкоди, щоб потрапити в переліки чи постанови для права здійснювати трансплантацію. Розглядається можливість залучення фахівців з інших закладів охорони для діагностики смерті мозку в заклади, де відсутні відповідні фахівці чи обладнання.

«Запровадження саме системи трансплантації в Україні – це значний крок вперед для збереження життя українців. Трансплантацію як метод лікування можна було зробити і раніше, але зараз ми дерегулюємо багато питань, розблоковуємо зарегульованість проведення трансплантації в Україні, яка існувала до того, запроваджуємо автоматизацію. В Україні для старту цієї системи та проведення операцій достатньо лікарів, які мають необхідні сертифікати на проведення відповідних операцій. Тож вже з наступного року біля 5 тисяч людей, які на рік потребують таких операцій, зможуть поступово отримати необхідну медичну допомогу в Україні», - сказав заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль.

Для масштабного запровадження системи трансплантації передбачена автоматизація процесів, яку буде реалізовано через використання Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ). Наразі завершується комплекс підготовчих процедур для запуску системи: проходить тестування, усунення недоліків, наповнення даними, створення умов для утворення та коректного функціонування реєстрів потенційних донорів кісткового мозку. Після завершення тестування, орієнтовно з квітня 2020 року, лікарі зможуть користуватися системою в ЄДІСТ в дослідному режимі, а самі операції з трансплантації до цього будуть проводитись в звичайному режимі. Дата запуску системи для обов’язкового використання встановлюється з січня 2021 року.

“Наша мета - не одна чи п’ять операцій, а система, за якої їх можна буде робити сотнями, система, кожен крок якої буде прозорим, зрозумілим і не викликатиме сумнівів у людей. Адже наступного року у кожного українця з’явиться можливість висловити згоду на донорство і рятувати життя - ми сподіваємося, що наше суспільство підтримає цей всесвітній підхід ,” - каже заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль.

Міністерство охорони здоров’я України очікує швидкого підписання Закону Президентом України. Більш детально читайте в попередньому матеріалі тут.

МОЗ України