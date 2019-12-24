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24 години — такою буде реакція держави на випадки рейдерства у сфері майнових прав

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24 години — такою буде реакція держави на випадки рейдерства у сфері майнових прав.

Уряд затвердив порядок розгляду скарг від людей і бізнесу.

«Ми спростили процедуру розгляду скарг у сфері держреєстрації та зменшили строки ухвалення рішень щодо окремих категорій справ до 24 годин, – повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. – А тиждень тому ми з Міністром юстиції Денисом Малюською відкрили в Києві Офіс протидії рейдерству. Кожен може туди звертатися.

Завдання Уряду — максимально захистити право власності людини. І ми це вже робимо».

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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