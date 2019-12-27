У 2020 році рання діагностика новоутворень буде для українців безоплатною

Інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень визначено пріоритетними напрямами. Вони будуть безоплатними для українців. Національна служба здоров’я України оплатить лікарням ці послуги за підвищеним тарифом. У Програмі медичних гарантій на це виділено близько 1 мільярда гривень.

Впровадження ранньої діагностики онкозахворювань дає можливість врятувати тисячі життів наших громадян. Саме тому інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень - мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія та бронхоскопія - визначено пріоритетними послугами та будуть безоплатними для українців. На це у Програмі медичних гарантій, що у повному обсязі запрацюють у 2020 році, виділено близько 1 мільярда гривень.

На інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень слід обов’язково мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікуючого лікаря.

Підставою для проведення безоплатних інструментальних досліджень є й вік пацієнта. Мамографія призначається жінці від 40 років та старше, гістероскопія – від 50 років та старше. Езофагогастродуоденоскопія, цистоскопія, бронхоскопія для пацієнтів від 50 років і старше, колоноскопія – від 40 років і старше.

Ендоскопія буде кількох видів, зокрема, діагностична, з забором аналізу біопсії та з лікувальною маніпуляцією. Гістологічні обстеження теж входять у вартість, тобто будуть безоплатними для пацієнта.

Усі обстеження будуть проводитися із дотриманням стандартів знеболення.

Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань. За даними Національного канцер-реєстру, щорічно близько 140 тисяч українців дізнаються, що у них рак. Злоякісні новоутворення вражають в Україні кожного четвертого чоловіка і кожну шосту жінку.

Щороку від раку помирають більше 65 тисяч українців, 35% з них – люди працездатного віку. Показник смертності при цьому є значно вищим в порівнянні з розвинутими країнами Європи.

Українці часто звертаються до лікарів, маючи вже запущені форми онкозахворювань. Це впливає і рівень виживаності, і на вартість лікування. Що раніше виявлено хворобу, то більше шансів у пацієнта успішно її вилікувати.

Щоб отримувати кошти за пріоритетним тарифом, заклад має відповідати вимогам Національної служби здоров’я України до надавачів таких послуг, зокрема, мати найсучаснішу медичну апаратуру. Зокрема, мамографія має проводитися лише на цифровому мамографі. При ендоскопії слід використовувати лише відеообладнання. Це – світові стандарти.

НСЗУ буде стежити за дотриманням вимог. З їхнім переліком можна ознайомитися на сайті. https://nszu.gov.ua/likar-2020

Пацієнт користується - НСЗУ платить.

Довідково

У листопаді Уряд ухвалив Програму медичних гарантій, давши старт другій хвилі трансформації фінансування системи охорони здоров'я. Програму медичних гарантій буде запроваджено з 1 квітня 2020 року. Вона діятиме для населення на різних видах надання медичної допомоги: первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації, а також у програмах реімбурсації лікарських засобів.

Система охорони здоров'я України фінансуватиметься за новою моделлю: “гроші підуть за пацієнтом” і в спеціалізовані медичні заклади. На структурну реформу фінансування галузі у Держбюджеті-2020 закладено 72 млрд грн. Ці кошти підуть на реалізацію Програми медичних гарантій, що запрацює у 2020 році у повному обсязі.

Окремі тарифи передбачено для пріоритетних послуг. Це медичні послуги, пов’язані з лікуванням: гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, допомога при пологах, неонатальна допомога та інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень. Саме за ці послуги НСЗУ буде сплачувати медичним закладам за пріоритетним тарифом.

Будь-який заклад, незалежно від його назви, рівня надання медичної допомоги та спеціалізації, який відповідає вимогам до надання послуг в межах Програми медичних гарантій, може укласти договір з НСЗУ на надання відповідних послуг.

Пацієнт отримуватиме доступну, вчасну та якісну медичну допомогу на всіх рівнях, у закладах, які відповідають вимогам Національної служби здоров’я.