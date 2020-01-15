П’ять пріоритетів Програми медичних гарантій

З 1 квітня 2020 року Програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі. Це перелік медичних послуг, які пацієнт зможе гарантовано отримати безоплатно. Серед цього переліку виділено п’ять пріоритетних послуг, які Національна служба здоров'я України (НСЗУ) оплатить за підвищеним тарифом.

Програма медичних гарантій включає первинну, амбулаторно-поліклінічну, стаціонарну, екстрену, паліативну медичні допомоги, медичну реабілітацію та програму відшкодування лікарських засобів (“Доступні ліки”).

Стани і захворювання, смертність від яких найбільше впливає на тривалість і якість життя людей в Україні, виділяються як пріоритетні. Тобто надання медичної допомоги при цих станах вимагає підвищення якості надання та зниження рівня захворюваності та смертності українців від цих видів захворювань.

Пріоритетами стали:

лікування гострого інфаркту міокарда;

лікування гострого мозкового інсульту;

допомога при пологах;

неонатальна допомога;

ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань.

Лікарня або поліклініка, яка хоче надавати пріоритетні послуги, і заключити договір з Національною службою здоров’я України, має відповідати переліку вимог для таких послуг. Серед них - наявність необхідного обладнання, ліків та лікарів, які зможуть надати пацієнту якісну та кваліфіковану допомогу.

Лікування інсульту та інфаркту

Понад половину смертей в Україні спровокували серцево-судинні хвороби. Серед них найпоширенішими є інсульт та інфаркт.

Інсульт став однією із головних причин смерті та інвалідності в Україні. Щорічно від нього помирає 40-45 тисяч людей. Це майже 25% від всіх випадків захворювання. Детальніше про інсульт тут: https://bit.ly/35JGsG0.

Також щороку в Україні реєструють 50 тисяч випадків інфаркту. Рівень смертності від гострого інфаркту міокарду – 30% (в країнах Заходу – 3%). Детальніше про інфаркт тут: https://bit.ly/36Lirzx.

У медичну допомогу при інсульті/інфаркті входить:

діагностика (комп'ютерна томографія, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);

проведення тромболітичної терапії (інсульт), стентування (інфаркт);

цілодобовий моніторинг стану пацієнта у реанімації;

реабілітаційну допомогу у гострому періоді.

Медична допомога при пологах

В Україні у 2018 році відбулось 335 тисячі пологів. Надання якісної безоплатної медичної допомоги при пологах є одним з пріоритетних напрямів охорони здоров’я. З 1 квітня 2020 року гарантований пакет медичних послуг при пологах включатиме:

фізіологічні пологи;

ургентний та плановий кесарів розтин;

моніторинг стану роділлі та дитини;

знеболення під час пологів;

лабораторні та інструментальні обстеження;

інтенсивна терапія в разі виникнення ускладнень у породіллі;

реанімація та стабілізації стану новонароджених;

вакцинація відповідно до Національного календаря щеплень;

метаболічний скринінг у новонароджених ;

консультація з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.

Медична допомога передчасно народженим та/або хворим новонародженим у неонатальному періоді

Щороку близько 20 тисяч немовлят народжуються передчасно, це кожен 15 новонароджений. Україна займає одне з найперших місць в Європі за показником малюкової смертності - 7,5 на тисячу, народжених живими. У країнах ЄС цей показник значно нижчий - 3,4 на тисячу. Саме тому медична допомога новонародженим визначена пріоритетним напрямом фінансування.

Програма медичних гарантій включає такі види медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних станах:

інтенсивна терапія;

респіраторна (дихальна) підтримка:

цілодобове парентеральне харчування;

цілодобове бактеріологічного, рентгенологічного, ультразвукового обстеження:

аудіологічний та офтальмологічний скринінг передчасно народжених дітей з гестаційним віком до 32 тижнів та вагою при народженні менше за 1500 г

вакцинація відповідно до Національного календаря щеплень;

метаболічний скринінг у новонароджених.

Рання діагностика раку

Україна займає 2 місце в Європі за темпами поширення раку. 65 тисяч осіб щороку помирають від раку, а 140 тисяч дізнаються про свою хворобу.

Одним з основних компонентів у комплексній стратегії боротьби з онкозахворюваннями ВООЗ є профілактика, діагностика та скринінг хвороби.

Раннє виявлення онкологічних захворювань дозволить знизити рівень смертності серед населення.

Саме тому ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань, стали пріоритетними послугами у ПМГ. На них передбачено 1 мільярд гривень.

У гарантований пакет безоплатних обстежень входить:

мамографія;

гістероскопія;

езофагогастродуоденоскопія;

колоноскопія;

цистоскопія;

бронхоскопія.

Для того, щоб пройти дослідження, потрібно мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікуючого лікаря. Щоб дізнатися, в якому віці та за якими показаннями слід пройти обстеження, перейдіть за посиланням: https://bit.ly/2Ni1Ag7.

Детальніше про Програму медичних гарантій та пріоритетних послуг читайте за посилання: https://bit.ly/2skwCNi.

МОЗ України