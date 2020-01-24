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Інформація про випадки пневмонії у Китаї, Таїланді, Японії та Південній Кореї, США, спричиненої новим коронавірусом

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Станом на 22 січня 2020 року згідно з звіту Європейського центру по контролю та профілактиці захворювань було зареєстровано 448 лабораторно-підтверджених випадків коронавіруса (2019-nCoV), в тому числі 9 летальних. 

441 випадок було зареєстровано в різних провінціях Китаю, з них – 102 випадки з тяжким перебігом. В цілому – 2 197 близьких контактів було виявлено в Китаї, 1 394 з яких перебувають під медичним спостереженням. Серед захворілих – 15 випадків припадають на медичний персонал, який контактував з хворими. 

Про 4 випадки nCoV було повідомлено у Таїланді, по 1 випадку - в Японії, Південній Кореї та США.

На сьогодні вакцин проти нового вірусу не існує. Головний спосіб боротьби з 2019-nCoV є медико-санітарні заходи та карантин. Вірус 2019-nCoV не володіє високою контагіозністю, оскільки в основному передається від тварин до людини і не дуже пристосований для передачі від людини до людини.

Європейський центр по контролю та профілактиці захворювань визначив середній рівень ризику спалаху нового коронавірусу 2019-nCoV у країнах  Європи.

З метою забезпечення раннього виявлення можливих випадків 2019-nCoV на території України та вжиття відповідних протиепідемічних заходів Центром громадського здоров’я МОЗ України було розіслано та роз’яснено регіональним епідеміологічним службам наступні керівництва та інструкції, які були запропоновані ВООЗ: 

 

1.       Критерії визначення випадку інфекції, спричиненої  2019-nCoV. Визначення випадку інфекції має бути доведено та роз’яснено практичним лікарям для максимально раннього виявлення можливих випадків. Особу, яка відповідає визначенню випадку інфекції, спричиненої 2019-nCoV, вважати потенційно можливим пацієнтом із nCoV.

2.       Опитувальник для пацієнтів із підозрою на 2019-nCoV.

3.       У всіх підозрілих випадках рекомендовано відбір назофарингеальних змивів відповідно до Рекомендацій щодо відбору, зберігання та транспортування зразків матеріалів. 

4.       Рекомендації для населення щодо профілактики можливого зараження  2019-nCoV. 

5.       Встановлення медичного спостереження за контактними особами протягом 14 днів з моменту контакту з пацієнтом з підозрою на 2019-nCoV.

6.       Перелік виробів медичного призначення, необхідних для роботи з пацієнтом з підозрою на 2019-nCoV.

7.       Рекомендації з профілактики інфекцій та інфекційного контролю під час надання медичної допомоги при підозрі на нову коронавірусну інфекцію.

 

Також з метою профілактики поширення вірусу nCoV були вжиті такі заходи:

  • Враховуючи наявну інформацію щодо епідемічного поширення коронавірусної інфекції та наявність прямого авіасполучення з Китаєм – на відповідних санітарно-карантинних пунктах міжнародних аеропортів посилено контроль за пасажирами, які прибувають з Китаю. 
  • Встановлено негайний режим інформування ЦГЗ та МОЗ України про підозрілі випадки 2019-nCoV, проінформовано керівників та медичних працівників аеропортів та служб, які забезпечують обслуговування пасажирів та повітряних суден міжнародних рейсів, керівників та медичних працівників авіакомпаній, що здійснюють міжнародні рейси.

МОЗ України

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