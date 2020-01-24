Проєкт «Розвиток медичної освіти в Україні»: пріоритети на 2020 рік

Наступні кроки для впровадження змін в освіті медиків МОЗ України спланувало разом з представниками регіональних Департаментів охорони здоров'я, міжнародних проєктів, медичних освітян, управлінців закладів вищої медичної освіти та студентів під час Другого засідання Наглядової ради проєкту «Розвиток медичної освіти в Україні».

Проєкт «Розвиток медичної освіти в Україні» у 2020 році, зокрема:

Об’єднає всі окремі види діяльності, які стосуються пілотних медичних університетів і академій – симуляційні центри, освітнє середовище, навички викладання, бібліотеку та дистанційне навчання – у «Розбудову потенціалу». Це забезпечить більш систематичний підхід до співпраці з пілотними закладами.

Створить групи рівних для сімейних лікарів, медсестер, управлінців в охороні здоров’я та у перспективі для освітян. Групи рівних – постійне, систематичне і критичне обговорення групою лікарів або медсестер результатів власної роботи, роботи колег та проблем, використовуючи структуровані процедури. Мета групи рівних – удосконалення якості медичної допомоги. Орієнтовно перші кроки з впровадження можуть розпочатися у березні.

Підтримуватиме надавачів первинної медико-санітарної допомоги — проєкт створює спільноту медсестер, аби підготувати базу для практикуючих медсестер з розширеними повноваженнями (advanced nurse practitioner).

Розглядатиме можливість розробки курсу з планування й управління людськими ресурсами, а також проведення дослідження щодо частки випускників, які лишаються в професії сімейного лікаря і їхню мотивацію.

Розроблятиме програму з менеджменту в охороні здоров’я і її модулі, які матимуть змішаний формат (онлайн і офлайн)

«Від якості вищої медичної освіти сьогодні залежить здоров’я наших громадян завтра. Саме тому підготовка фахового та вмотивованого лікаря є одним з ключових елементів якості надання медичної допомоги», – зазначає Наталія Мартинова, в.о.генерального директора Директорату освіти, науки та кадрів МОЗ України.

Проєкт «Розвиток медичної освіти в Україні» з 2018 року допомагає університетам впроваджувати освітні інновації в рамках реформи медичної освіти МОЗ України. У всіх активностях представники проєкту забезпечують багатосекторальні підходи, доброчесність, прозорість і відповідальність, а також дотримання міжнародних стандартів.

«Ми зі свого боку активно сприяємо міжнародному діалогу з Міністерством охорони здоров'я України, і наша основна мета — підняти рівень української медицини до міжнародних стандартів. Здорові громадяни понад усе», — зазначив Мартін Рааб, проєктний лідер україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти».

Такі наглядові Ради проводяться, щоб виміряти результативність медичної освіти в Україні – усі учасники проєкту підбивають підсумки проведеної роботи й визначать оновлену стратегію теоретичного та практичного навчання. Захід відбувся 21 січня 2020 року у Києві.

Петро Ільків, координатор проєктів Швейцарського бюро співробітництва в Україні повідомив: «Багато років тому я дуже хотів створити Літню школу з медичної освіти. І нам це вдалося! Мрії здійснюються, цього року у нас буде вже 4 сезони. Чому Швейцарське бюро інвестує в освіту? Ми розуміємо, що без якісної медичної освіти ми не можемо говорити про якісну медицину й здорових пацієнтів. Саме тому ми беремо на себе зобов’язання підтримувати розвиток медичної освіти в Україні упродовж наступних 10 років»

Проєкт «Розвиток медичної освіти в Україні» заснований Швейцарським інститутом тропічної медицини та громадського здоров’я (SwissTPH) за підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва (Swiss Agency for Development and Cooperation - SDC). Партнери проєкту: МОЗ України, Інститут медсестринських наук (м. Базель, Швейцарія), Маастрихтський університет (Нідерланди) та Школа охорони здоров'я Національного університету «Києво-Могилянська академія», Світова федерація з медичної освіти, Проєкт Сприяння академічній доброчесності — SAIUP.

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