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МОЗ: Станом на 27.01.20 немає жодного підтвердженого випадку нового коронавірусу 2019-nCoV в Україні

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Міністерство охорони здоров’я України наголошує, що станом на сьогодні немає жодного підтвердженого випадку нового коронавірусу 2019-nCoV в Україні.

Державна установа "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" повідомила про виявлення 1 випадку коронавірусу. Проте коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Виявлений коронавірус не є новою інфекцією 2019-nCoV.

Раніше повідомлялось про три підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі три випадки не підтвердились.

24 січня 2020 року був підписаний Наказ МОЗ України «Про заходи щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай)»

Відповідно до Наказу були вжиті такі заходи:

  • Утворення оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом 2019-nCoV.
  • Затвердження рекомендації щодо дій при виявленні коронавірусної інфекції 2019-nCoV.
  • Перевірку готовності закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги особам з вірусом 2019-nCoV.
  • Проведення додаткових навчань медичного персоналу з питань дотримання вимог протиепідемічного режиму, біологічної безпеки та біологічного захисту при виявленні випадку 2019-nCoV.

МОЗ УкраЇни

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