До уваги громадян України, які планують здійснити поїздку до Китаю або вже перебувають на території цієї країни

У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням у Китаї захворювання, викликаного коронавірусом 2019-nCoV, Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я України рекомендують громадянам України тимчасово утриматися від поїздок без нагальної потреби до провінції Хубей та м. Ухань, де є найбільший ризик зараження.



Просимо взяти до уваги, що органами влади Китаю частково чи повністю карантинні заходи запроваджено у 16 містах провінції Хубей (Ухань, Хунган, Сян’ян, Їчан, Цзінмень, Сяннін, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Ечжоу, Цяньцзян, Еньши, Сяогань, Чжицзян, Дан’ян та Чибі).

Крім того, підтверджено випадки інфікування цим небезпечним вірусом на території практично всіх китайських провінцій, міст центрального підпорядкування, автономних районів та спеціальних автономних районів Гонконг і Макао.

Громадянам України, які планують подорож до Китаю або наразі перебувають в країні, рекомендується:

при плануванні подорожі до КНР чи всередині країни зважати на ризики, пов’язані з розповсюдженням вірусу, проявляти підвищену пильність та уточнювати актуальну епідемічну ситуацію в регіоні відвідування;

вживати лише належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;

уникати контакту з тваринами, відвідування ринків із продажу м’яса, цирків, зоопарків, тваринницьких ферм тощо;

не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань;

використовувати спеціальні маски для захисту органів дихання;

ретельно мити руки із застосуванням засобів гігієни, особливо після відвідання місць масового скупчення людей та перед їжею; користуватись антисептичними засобами на спиртовій основі;

при симптомах, схожих на грип чи ГРВІ (несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо), мінімізувати контакти з іншими людьми й невідкладно звернутися до медичного закладу.

МОЗ України