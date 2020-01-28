Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

Станом на 27 січня 2020 року у світі зареєстровано 2 820 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, у тому числі у 16 медичних працівників та 81 випадок смерті.

Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 12 країнах світу. Майже всі випадки, зафіксовані за межами Китаю, мали недавню історію подорожей до Китаю до початку захворювання.

Для недопущення поширення вірусу 2019-nCoV в Україні були вжиті заходи:

Створено оперативний координаційний штаб із залученням провідних епідеміологів, інфекціоністів, науковців, реаніматологів, фахівців екстреної медицини та інших спеціалістів.

Розпочато температурний скринінг пасажирів на прямих рейсах з Китаю в аеропорту Бориспіль.

Надані рекомендації лікарям, як діяти у разі виявлення випадку 2019-nCoV

Надані роз’яснення та рекомендації і лабораторними центрами МОЗ України

Рекомендовано утриматися від подорожей до Китаю https://bit.ly/2vuyjcb

Підготовлено пакет матеріалів для розповсюдження скринінгових анкет на борту літака.

Нагадуємо, що специфічного лікування коронавірусу 2019-nCoV не існує. Для профілактики захворювання слід дотримуватись стандартних рекомендації:

часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами; під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель; якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей; не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.

МОЗ України