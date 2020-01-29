У 2020 році буде обладнано 200 приймальних відділень для екстреної медицини

Уряд затвердив план реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги, відповідно до якого цьогоріч буде обладнано 200 приймальних відділень.

«Сьогоднішня система екстреної медицини недосконала і не забезпечує вчасного, якісного та ефективного реагування. Ми не можемо більше дозволити собі втрачати життя наших людей через неефективну роботу державної машини. Ціль Уряду на цей рік — врятувати якомога більше українців», - наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

План реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги передбачає:

— принципово новий алгоритм догоспітальної категоризації викликів екстреної медичної допомоги, що вимагає удосконалення діяльності диспетчерських служб;

— нову модель розподілу посадових обов’язків між працівниками бригад екстреної медичної допомоги;

— запровадження сучасних стандартів госпітальної допомоги пацієнтам у невідкладних медичних станах, а також забезпечення дотримання цих стандартів;

— вдосконалення підходів планування реагування на надзвичайні події в частині міжвідомчої взаємодії, аналізу та прогнозування потужностей закладів охорони здоров’я.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України