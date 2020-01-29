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У 2020 році буде обладнано 200 приймальних відділень для екстреної медицини

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Уряд затвердив план реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги, відповідно до якого цьогоріч буде обладнано 200 приймальних відділень.

«Сьогоднішня система екстреної медицини недосконала і не забезпечує вчасного, якісного та ефективного реагування. Ми не можемо більше дозволити собі втрачати життя наших людей через неефективну роботу державної машини. Ціль Уряду на цей рік — врятувати якомога більше українців», - наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

План реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги передбачає:

— принципово новий алгоритм догоспітальної категоризації викликів екстреної медичної допомоги, що вимагає удосконалення діяльності диспетчерських служб;

— нову модель розподілу посадових обов’язків між працівниками бригад екстреної медичної допомоги;

— запровадження сучасних стандартів госпітальної допомоги пацієнтам у невідкладних медичних станах, а також забезпечення дотримання цих стандартів;

— вдосконалення підходів планування реагування на надзвичайні події в частині міжвідомчої взаємодії, аналізу та прогнозування потужностей закладів охорони здоров’я.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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