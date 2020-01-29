Посилення контролю за якістю ліків: громадське обговорення законопроєкту

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» створить умови, які гарантуватимуть надходження на український ринок лише якісних, ефективних та безпечних лікарських засобів, вироблених відповідно до вимог стандартів. Він передбачає підвищення розмірів штрафів, зокрема за відпуск неякісних лікарських засобів, продаж лікарських засобів без рецепта лікаря у заборонених законодавством випадках, недотримання умов зберігання лікарських засобів. Запрошуємо до громадського обговорення.

Законопроєкт гармонізує українську нормативно-правову базу у сфері обігу лікарських засобів із міжнародним та європейським законодавством.

Його задачі:

Посилити контроль за якістю лікарських засобів

Не допустити виробництва і розповсюдження лікарських засобів невідповідної якості

Створити умови, які гарантуватимуть надходження на національний ринок України лише якісних, ефективних та безпечних лікарських засобів, вироблених відповідно до вимог стандартів.

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» розроблений МОЗ України та Держлікслужбою. Він передбачає посилення санкцій, що передбачені у статтях 424, 167, 1681, 18810 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за:

відпуск неякісних лікарських засобів, які не відповідають вимогам державних стандартів;

продаж лікарських засобів без рецепта лікаря у заборонених законодавством випадках;

недотримання умов зберігання лікарських засобів;

невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.

Загалом це сприятиме захисту здоров'я і життя громадян та безпеці держави.

МОЗ України