Оперативні дані щодо захворюваності на грип та ГРВІ 20.01.2020 – 26.01.2020

За минулий тиждень (20–26.01) на ГРВІ захворіли 184 894 людей, із них 64,6 % — діти.

Інтенсивний показник захворюваності склав 483,5 на 100 000 населення, що на 1,4 % більше епідемічного порога по Україні.

За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 32 із 87 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 27 — типу А(Н1)pdm09, 2 — типу А не субтипований і 3 — типу B.

У Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Одеській, Сумській, Запорізькій і Донецькій областях зареєстровано низьку епідемічну активність грипу та ГРВІ. У Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях—середній рівень епідемічної активності. В інших регіонах України залишається неепідемічний рівень активності.

За тиждень зареєстровано чотири летальні випадки внаслідок грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 1 468 людини, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 233 448 осіб.

Детальніше — в інформаційному бюлетені Центру грипу та ГРВІ.

Грип — це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип. Симптоми грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. Не займайтеся самолікування - звертайтеся до лікаря.

Нагадуємо, що найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.

МОЗ України