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Олексій Оржель: Встановлена Урядом ціна на газ для споживачів є граничною, проте може бути меншою

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Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель на брифінгу за підсумками засідання Уряду поінформував щодо прийнятого рішення про зниження ціни на газ для споживачів на 25 % та пояснив логіку та послідовність дій Уряду.

Зокрема, звернув увагу, що були ризики непідписання договору на транзит газу, і багато хто очікував, що ціна на газ у січні виросте до 12-13 тис. гривень за газ як товар плюс тариф на транспортування, розподіл, націнка та ПДВ. Рішення Уряду щодо гарантованої ціни на газ було прийняте з урахуванням можливих ризиків, щоб захистити споживачів від можливих стрибків ціни на ринку.

«Ми підписали договір про транспортування газу, що стало фактором стабілізації цін на газовому ринку»,  - підкреслив Олексій Оржель.

Він звернув увагу на те, що на сьогодні є чимало позитивних сигналів:

  • у підземних сховищах на 5,7 млрд більше газу, ніж було минулого року.
  • підписано договір про транспортування,
  • великі запаси газу в європейських газосховищах
  • тепла зима тощо.

Також повідомив про формулу, за якою з січня цього року буде вираховуватися ціна на газ для населення і яка є доповненням до механізму ПСО. Згідно з цією формулою ціна для споживачів буде становити 4650 грн за тисячу куб. м без ПДВ, і населення буде платити навіть менше гарантованої ціни, яку встановив Уряд.

За його словами, для розрахунку вартості була обрана ціна на нідерландському газовому хабі ТТF, оскільки він є більш ліквідним. Для розрахунку беруться перші 22 дні місяця, оскільки закриття біржових цін відбувається 22-23 числа, після чого ціни переходять на наступний місяць. За його словами, у лютому можна стежити за індексами хабу і самим розраховувати ціну за формулою.

«Ми очікуємо, що позитивний тренд на ринку продовжиться. Ця нова формула дасть можливість ще раз переглянути у лютому ціну на газ у бік зниження. Ринок має бути не тільки для споживача, а й для трейдера: хтось виграє, хтось програє. Для нас надзвичайно важливо перед повним відкриттям ринку з 1 травня 2020 року довести українським споживачам, що ринок працює не тільки в сторону збільшення, а і в сторону зменшення», - зазначив Міністр.

Кінцева ціна залежить також від облгазів та компаній, які надають послуги з розподілу, і буде становити близько 6 - 7 тисяч гривень за тисячу куб. м. «Це реальна економія, яку отримує кожна українська сім’я. Встановлена зараз Урядом ціна є граничним індикатором. Тобто, вона повинна бути не більша, ніж 4650 грн за тисячу куб. м. Але вона може бути менша», - підкреслив Олексій Оржель.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

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