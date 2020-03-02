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Олексій Гончарук доручив посилити заходи з недопущення занесення і поширення в Україні нового коронавірусу з Китаю

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На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив посилити безпекові та профілактичні заходи з недопущення занесення і поширення в Україні нового коронавірусу 2019-нCoV.

«Безпека українців по всьому світу — завдання №1 для Уряду. В Україні на сьогодні не зареєстрований жодний лабораторно підтверджений випадок захворювання серед людей. Але ми готові до будь-яких сценаріїв. Відсьогодні робота спеціально створеного оперативного штабу під моїм особистим контролем», - наголосив Глава Уряду.

Він доручив МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції.

На ранок понеділка, 3 лютого, має бути чіткий план заходів від МОЗ щодо недопущення занесення вірусу і поширення його на території України.

Також Олексій Гончарук доручив оперативно розробити Національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення вірусу із залученням МОЗ, МВС, Міноборони, МОН, Мінінфраструктури та низки інших служб і відомств.

Голови ОДА і держадміністрації у м.Києві мають посилити заходи захисту на місцевому рівні.

Також, за словами Олексія Гончарука, Уряд розглядає доцільність встановлення режиму підвищеної готовності у рамках єдиної державної системи цивільного захисту.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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