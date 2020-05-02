Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

Станом на 5 лютого 2020 року у світі зареєстровано 24 505 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 493 летальні.

Окрім Китаю випадки захворювання зафіксовані в 23 країнах світу.

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

За оцінками ВООЗ та ECDC ризики розповсюдження 2019-nCoV залишаються дуже високими у Китаї, високими на регіональному та глобальному рівнях.

ВООЗ опублікувала відповіді на найпоширеніші запитання щодо 2019-nCoV, зокрема:

1. Хто може заразитися цим вірусом?

Люди, які живуть або подорожують в райони, де циркулює вірус 2019-nCoV, можуть піддаватися ризику зараження. В даний час 2019-nCoV циркулює в Китаї, де знаходится переважна більшість інфікованих людей. Захворілі з інших країн перебували серед людей, які нещодавно приїхали з Китаю або жили чи працювали в тісному контакті з цими мандрівниками. Медичні працівники, які доглядають за хворими 2019-nCoV, піддаються більш високому ризику та повинні захищатися за допомогою відповідних заходів профілактики і контролю інфекцій.

2. Хто має вищий ризик отримання важкої форми захворювання?

Хоча вірус ще не до кінця вивчений, але на сьогодні відомо, що люди похилого віку, а також з хронічними захворюваннями більш схильні до ризику розвитку важких захворювань.

3. Як довго вірус живе на поверхнях?

За попередньою інформацією, вірус може виживати на поверхнях лише протягом декількох годин. Прості дезінфікуючі засоби можуть вбити вірус, унеможливлюючи зараження людей.

4. Чи можна заразитися вірусом 2019-nCoV від людини, у якої немає симптомів?

Люди, інфіковані 2019-nCoV, можуть бути заразними до того, як проявляться симптоми. Однак, ґрунтуючись на наявних на цей час даних, саме люди, у яких уже є симптоми захворювання, є переважним джерелом поширення вірусу.

5. Чи існують на сьогодні специфічні методи лікування?

На сьогоднішній день немає ліків, рекомендованих для профілактики або лікування нового коронавірусу.

Якщо ви хочете захистити себе від зараження новим коронавірусом, вам слід дотримуватися основних правил гігієни, а також уникати по можливості тісного контакту з усіма, у кого проявляються симптоми респіраторного захворювання, зокрема, кашель і чхання.

Наступні заходи спеціально не рекомендуються в якості засобів проти 2019 nCoV, оскільки вони не є ефективними для захисту і можуть бути навіть шкідливими

Прийом вітаміну C

Пиття традиційних трав’яних чаїв

Носіння декількох масок для максимального захисту

Самолікування, у першу чергу - прийом антибіотиків

Для недопущення поширення вірусу 2019-nCoV в Україні були вжиті заходи:

-Прийнято наказ про утворення оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом та затвердження рекомендації щодо дій при виявленні коронавірусної інфекції https://bit.ly/2uGxL2m .

-Розпочато температурний скринінг пасажирів на прямих рейсах з Китаю в аеропорту Бориспіль. На санітарно-карантинних пунктах в аеропорту Бориспіль посилено команди швидкого реагування та епідеміологів та переведено їх в цілодобовий режим роботи. Також забезпечено чергування бригад швидкої медичної допомоги.

-Надані рекомендації лікарям, як діяти у разі виявлення випадку 2019-nCoV https://bit.ly/38J2lHf

-Надані роз’яснення та рекомендації і лабораторними центрами МОЗ України

-Рекомендовано утриматися від подорожей до Китаю https://bit.ly/2vuyjcb

-Підготовлено пакет матеріалів для розповсюдження скринінгових анкет на борту літака.

Нагадуємо, що специфічного лікування коронавірусу 2019-nCoV не існує.

Для профілактики захворювання слід дотримуватись стандартних рекомендації:

часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами; під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель; якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей; не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження; Джерела з актуальною інформацією щодо випадків захворовання спричинених новим коронавірусом:

МОЗ України