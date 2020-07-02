Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (на 7 лютого)

Станом на 7 лютого 2020 року у світі зареєстровано 31 472 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 638 летальні.

70% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої новим коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю - Хубей. За межами Китаю зафіксовано 225 випадків хвороби, 1 з них закінчився смертю.

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

До мережі обласних лабораторних центрів та закладів охорони здоров'я сьогодні були направлені алгоритми дій:

лікарів клініцистів при зверненні особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV, зокрема особливостей ведення пацієнта та дотримання вимог інфекційного контролю;

при зверненні особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV, зокрема особливостей ведення пацієнта та дотримання вимог інфекційного контролю; лікарів-епідеміологів при виявленні особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV, зокрема порядку інформування та епідеміологічного розслідування;

при виявленні особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV, зокрема порядку інформування та епідеміологічного розслідування; лабораторного обстеження осіб у вірусологічних лабораторіях, які відповідають визначенню випадку 2019-nCoV для лікарів вірусологів, зокрема порядку проведення цих досліджень та направлення відібраних зразків;

зокрема порядку проведення цих досліджень та направлення відібраних зразків; для населення, у разі підозри у них захворювання викликаного 2019-nCoV, з метою розміщення у громадських місцях.

Також сьогодні в МОЗ України відбудеться чергове засідання оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом.

Нагадаємо, що 5 лютого Центр громадського здоров’я МОЗ України отримав перші тест-системи для виявлення коронавірусу (2019-nCoV). Це комплект реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з метою визначення нового коронавірусу. Комплект складається з набору реагентів, кожен з яких міститься в окремій ємності визначеного об’єму.

Центр громадського здоров'я підготував відповіді на поширені питання про тест-системи:

В яких лікарнях будуть діагностувати новий коронавірус?

Тест-система знаходиться у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України. Для дослідження зразки будуть направлятися саме в цю лабораторію.

Через скільки буде результат з лабораторії?

Від моменту отримання зразка лабораторією в середньому необхідно 5-7 годин робочого часу для визначення результату.

Тепер усіх, хто був у Китаї, будуть діагностувати? Де можна пройти ці тести? Чи можна купити самим?

Діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, зазначених в рекомендаціях ВООЗ. Тестування буде проводити вірусологічна референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України. Купити тест-систему для самостійного користування неможливо.

Це правда, що її вистачить для перевірки тільки 20-30 чоловік?

Отримана тест-система та реагенти розраховані на близько 30-ти досліджень, чого цілком достатньо до моменту отримання чергових реагентів. Також лабораторному діагностуванню на коронавірус підлягають лише випадки, які чітко підпадають під критерії ВООЗ як підозрілі.

Як підготуватися до діагностики?

Підготовку пацієнта до діагностики має забезпечити лікар. Усі лікарі отримали настанови та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо ведення пацієнтів з підозрою на нову коронавірусну інфекцію. Також заклади охорони здоров’я отримали методичні рекомендації щодо забору зразків та транспортування до лабораторії.

Найпоширеніші запитання про новий коронавірус читайте тут.

Для профілактики захворювання слід дотримуватись стандартних рекомендації:

часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами; під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель; якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей; не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження; Джерела з актуальною інформацією щодо випадків захворовання спричинених новим коронавірусом:

МОЗ України