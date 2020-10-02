Олексій Гончарук: З 1 квітня українці отримають безоплатний гарантований пакет медпослуг

Програма медичних гарантій стартує в Україні з 1 квітня 2020 року. Наразі Міністерство охорони здоров’я України та Національна служба здоров’я України спільно з регіонами працюють над своєчасним запуском реформи. Про це сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час селекторної наради з керівниками ОДА.

«Для повноцінного старту другої ланки медичної реформи до 31 січня всі області мали забезпечити автономізацію та комп'ютеризацію медустанов у себе в областях. Лікарні мають бути оснащені необхідним обладнанням, лікарськими засобами, мати лікарів відповідної кваліфікації та рівня практики. Це має бути зроблено до 1 квітня», — сказав Олексій Гончарук.

Він додав, що якщо медичний заклад не відповідатиме вимогам, то НСЗУ не укладатиме договір з таким закладом — отже лікарня не отримає фінансування. В такому випадку гроші на утримання медзакладу буде виділяти місцева влада.

На сьогодні вже автономізовано 97% закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу.

Найбільш проблемна область — Запорізька. Там автономізація складає 85%. Наприклад, станом на 5 лютого всі ключові заклади обласного підпорядкування не автономізовані.

Ситуація з рівнем комп’ютеризації та інформатизації закладів вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги дещо гірша.

П’ять областей виконали план комп’ютеризації тільки на половину — Луганська (48%), Харківська (55%), Київська (55%), Сумська (56%), Запорізька (56%).

Глава Уряду доручив керівникам цих областей вжити заходів для забезпечення комп’ютерною технікою закладів охорони здоров'я, які надають спеціалізовану медичну допомогу.

Він також доручив керівникові Запорізької ОДА прискорити процес автономізації в області. А якщо заклади не встигнуть автономізуватися і не зможуть укласти договір з НСЗУ до 1 квітня, рекомендував місцевій владі до моменту укладання договору лікарень із НСЗУ забезпечити їх фінансування.

Що включає в себе Програма медичних гарантій?

У 2020 році впроваджується гарантований пакет медичних послуг, він включає:

первинну допомогу,

екстрену,

амбулаторно-поліклінічну — це послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар;

стаціонарну;

паліативну медичну допомогу — обслуговування невиліковних хвороб (знеболення, допомога родинам пацієнтів, підтримка життєдіяльності, догляд за пацієнтом);

медичну реабілітацію;

медична допомога у зв'язку з пологами;

реімбурсація лікарських засобів («Доступні ліки»).

Всі послуги з гарантованого медичного пакета будуть повністю безоплатними для українців, вони вже заплатили за медичну допомогу зі своїх податків.

МОЗ України